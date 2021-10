Qual o melhor revestimento para o seu banheiro?

Quem nunca sonhou em tomar um banho relaxante ou fazer cuidados pessoais em um banheiro bonito e bem decorado? Se antes esse cômodo era considerado "difícil" na hora da reforma, agora é cada vez mais planejado e recebe toques de décor sofisticados e com personalidade.

Durante a construção ou reforma do banheiro, os revestimentos devem ser bem escolhidos, levando em consideração, além do estilo, fatores importantes como antimofo, antiderrapante e durabilidade do material.

A arquiteta e CEO da ArqExpress - plataforma de arquitetura e decoração, Renata Pocztaruk, aponta ainda a importância de escolher elementos que mesclam conforto com a identidade dos moradores. “Para deixar o banheiro aconchegante e bonito, é importante escolher materiais de qualidade, mas também adicionar toques decorativos, para deixá-lo ainda mais charmoso”.





Para quem ainda não sabe qual o revestimento ideal, a especialista tem algumas dicas que ajudam na escolha:

Cerâmica: É um dos mais populares e ideal para orçamentos mais enxutos. Oferece boa resistência e variedade de cores e formatos. Existem modelos customizados de forma artesanal com texturas que remetem a outras pedras.





Porcelanato: Com preço mais elevado, traz ao ambiente sofisticação. No mercado, é possível encontrar diversos tipos, como os polidos e os escovados. O mais indicado para os banheiros são os antiderrapantes ou o acetinado (sem brilho).





Pastilhas e Ladrilhos Hidráulicos: Os revestimentos de pastilhas e ladrilhos hidráulicos são indicados para os moradores que buscam por um estilo retrô, já as pastilhas são mais autênticas. A mescla de estampas e cores é uma alternativa para deixar o espaço descontraído.





Mármores e granitos: Por serem pedras naturais, são mais duradouros. Por isso, costumam ser mais caros na comparação com outros materiais. Geralmente sua instalação aparece em bancadas ou lavabos