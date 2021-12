Dicas criativas e de baixo custo para deixar a casa organizada

Algumas pessoas aproveitam o recesso de fim de ano para organizar a casa, seja para receber visitas ou melhorar o ambiente. A mudança nos espaços são importantes para criar uma rotina mais tranquila e sem estresse, já que os cômodos da casa ficam melhor aproveitados e estruturados, e contribui para a saúde dos moradores, pois evita o acúmulo de poeira e a presença de insetos.

Apesar da organização ser um grande desafio, pois inclui a limpeza e proteção de móveis e objetos, redecoração e desapegos de itens domésticos, decoração e roupas, ela pode ser feita de forma simples e barata. Confira algumas dicas de Cristina Cardoso, arquiteta de apartamentos decorados da Yticon, construtora do Grupo A.Yoshii.

Gavetas





Por guardar objetos variados e não ter divisórias, as gavetas tendem a ficar bagunçadas rapidamente. Para evitar isso, o ideal é criar separações no seu interior para distribuir os itens guardados. Caixas plásticas usadas para armazenar objetos de costura podem servir de porta-joias e bijuterias pequenas. Organizadores de moedas, encontrados em lojas de matérias de escritórios, podem servir de divisórias e, se colocados acima do nicho, deixarão um espaço vago abaixo do organizador.

Guarda-roupas





Para otimizar o espaço no guarda-roupas, uma dica é sobrepor várias peças no mesmo cabide, de acordo com a utilidade. No inverno, as camisas, vestidos e roupas frescas devem ser colocadas primeiro (para ficarem em baixo) e, por último, os casacos e blusas usados no dia a dia.





As peças que ficam soltas no armário, como echarpes, bolsas e cintos, podem ser penduradas em ganchos plásticos, encontrados em lojas de objetos em geral.





As caixas organizadoras podem ser usadas para guardas acessórios e outros produtos. Além de reduzir o volume do guarda-roupa, evitam o acúmulo de poeira e a entrada de aranhas, traças e formigas.

Mudança de estação





Organizar as peças de cama de acordo com a temperatura e estação do ano ajuda a garantir espaço. As embalagens plásticas com zíper, onde vem os jogos de cama, podem ser usadas para guardar a peças do inverno, por exemplo, durante as demais estações. As embalagens ajudam a evitar insetos, poeira e mofo. Outra dica é colocar um pacote de sílica dentro da embalagem para evitar acúmulo de umidade.