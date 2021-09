Dicas para deixar a casa no clima da primavera

A chegada da primavera traz novos ares e frescor. Junto com a estação das flores, surgem também lindas e inspiradoras ideias para compor a decoração do lar. Afinal, para quem gosta de acompanhar as tendências, a primavera é a temporada ideal para transformar os ambientes e trazer toda vivacidade da época para dentro de casa.





Pensando nisso, a especialista Lívia Chervezan, coordenadora da categoria de organização e decoração na Telhanorte, aponta cinco dicas para deixar o lar no clima da estação. Confira:





Não tenha medo das cores

Usar e abusar das cores nos itens decorativos é mais do que indicado. Aposte em tonalidades que remetam à beleza da natureza. “O que deve predominar nesta temporada são produtos, por exemplo, em lilás, coral, azul, rosa claro e verde mentolado. Mas, para não errar na combinação, a dica é usar o círculo cromático para ajudar na escolha que harmonize com todo ambiente. Vale também conciliar esses tons com cores neutras, como branco, para apoiar no destaque”, indica Lívia.





Troque as almofadas

Mudar as almofadas também é um bom truque para deixar o ambiente renovado. Escolha cores vibrantes para montar uma composição alegre ou mescle estampas para criar uma ambientação ainda mais colorida.

Invista em papéis de parede





Outra ideia fácil e prática para mudar um cantinho do lar é o uso do papel de parede. E, para primavera, nada melhor que um modelo florido. O revestimento pode ser utilizado em todo ambiente ou apenas para destacar uma parede. O resultado será uma decoração delicada e refrescante.





Quadros decorativos

Uma alternativa para florir a casa é utilizar quadros decorativos com imagens ou desenhos de flores. “Você pode colocar esses quadrinhos na parede ou sobre aparadores e estantes para compor as salas de estar ou de jantar neste período”, sugere Lívia.





Escolha uma roupa de cama florida e colorida

Já nos quartos, a dica está em valorizar a roupa de cama. Comece pelas estampas florais ou tons pastéis como o rosa, azul ou amarelo nas capas de duvets, lençóis ou edredons, que além de destacarem o clima descontraído da primavera, mantêm a sensação de aconchego e conforto que um quarto demanda.