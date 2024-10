Saiba com que frequência lavar pijamas e roupas de cama

Quando trocar os pijamas?

Pijamas ficam em contato direto com a pele durante o sono, absorvendo suor, células mortas e resíduos de produtos aplicados na pele. Por isso, ele explica que é necessário trocar com regularidade.

“No caso dos pijamas, para quem usa o mesmo todas as noites o ideal é lavar a cada três dias. Em casos de pessoas que transpiram muito ou possuem suor excessivo, dois dias é o máximo de tempo de uso. Já em climas mais frios, pode ser usado por até cinco dias antes de precisar ser lavado”, ressalta.

E as roupas de cama?



Assim como os pijamas, o CEO aponta que os lençóis e fronhas também acumulam células mortas e suor e, ao ficarem expostos no quarto, também acumulam ácaros ao longo dos dias. Assim, a recomendação é fazer a troca dos lençóis semanalmente. Publicidade

“As fronhas podem ser lavadas com mais frequência, principalmente as de quem usa produtos de cuidados faciais, já que ficam em contato direto com o rosto. Os cobertores e edredons não precisam dessa frequência e a lavagem a cada três meses é suficiente, a não ser que haja sujeira exposta devido a algum acidente. Mesmo assim, é importante não esquecer de sacudí-los e arejá-los regularmente”, explica o especialista.





Mantenha as peças limpas por mais tempo



O CEO dá algumas dicas para manter a lavagem, como não dormir suado e sujo, o que ajuda a prolongar a limpeza e o bem-estar de dormir em um lugar limpo e confortável.

Além disso, "o uso de capas protetoras para colchões e travesseiros também é válido e ajuda a proteger do acúmulo de ácaros e poeiras. Outro ponto importante é manter os ambientes sempre ventilados e arejados, com janelas abertas para que o ar circule e ajude a manter as roupas de cama mais frescas”, completa Angelo.



