Especialista dá dicas para fugir de fraudes na compra e venda online de imóveis

O primeiro semestre de 2024 foi o melhor em vendas imobiliárias em Curitiba, com crescimento de 4,5% na emissão das guias de ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) no período, no comparativo com os seis primeiros meses de 2023 segundo dados do Inpespar (Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial), do Sistema Secovi-PR. A valorização imobiliária bem acima da média nacional e mercado aquecido em Curitiba e Região Metropolitana, aumenta, também, a preocupação com fraudes na negociação de imóveis, principalmente por canais digitais.





Para não cair em golpes, Marcos Koppe, gerente comercial e especialista em mercado imobiliário aconselha para que o comprador ou locatário tome uma série de medidas de precaução antes de fechar qualquer acordo.

A primeira é avaliar se o preço está adequado à média para o mesmo tipo de imóvel e localização.“Os golpistas costumam oferecer valores significativamente menores para atrair compradores apressados. Se for muito diferente, é um motivo para desconfiar”, orienta. Entre os golpes mais frequentes está a venda de imóvel por falso proprietário. Geralmente, o alvo são imóveis desocupados, que estão à venda ou em leilão. “É indispensável verificar o histórico de transações recentes para avaliar a legitimidade da proposta e buscar toda a documentação em canais oficiais, como cartórios de registro de imóvel”, recomenda.





Segundo o especialista, além do registro do imóvel, o comprador deve conferir a autenticidade da procuração do proprietário e se certificar de que não há pendências judiciais ou dívidas envolvendo o imóvel, por meio da solicitação da certidão de ônus reais e também da Certidão Nacional de Indisponibilidade de Bens. “São documentos que asseguram que o imóvel está livre de problemas legais e de que o vendedor não tem restrições", aconselha. Koppe alerta também para a verificação da Guia Amarela, que pode indicar problemas no registro do imóvel e sempre contar com a ajuda de imobiliária de confiança, com corretores de imóveis credenciados pelo CRECI. “Isso garante a segurança da transação, porque o corretor sabe avaliar se a proposta de valor é verossímil e tem experiência para reunir e conferir toda a documentação do imóvel. Além disso, faz uma intermediação importante para evitar conflitos entre as partes”, afirma.

