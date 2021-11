Conheça ações para reduzir a quantidade de lixo no edifício

Compostagem e coleta seletiva são algumas medidas que podem ser adotadas nos condomínios



Com a pandemia, a maior parte das pessoas ficou mais em casa e, consequentemente, passou a gerar mais lixo. Em condomínios, há ações que podem ser adotadas para diminuir a quantidade de resíduos.

Sugerir medidas mais sustentáveis não precisa ser uma iniciativa restrita ao síndico.



Para Maria Claudia Buarraj El Khouri, gerente de sustentabilidade do Grupo Graiche, é interessante que os condôminos também proponham discussões e tragam ideias de soluções em assembleia.



"Geralmente, é preciso um investimento inicial, seja de tempo ou de dinheiro. Então, a pessoa tem que chegar com uma proposta mais concreta na reunião, escolher o momento certo de trazer a discussão e saber defender essa pegada ambiental", explica.

A coleta seletiva é uma das soluções implantadas para destinar corretamente os resíduos do condomínio, separando o lixo orgânico do lixo reciclável.



Para o lixo orgânico, a compostagem é uma solução. O processo constitui na transformação de resíduos como cascas de ovos, frutas, legumes, verduras e borras de café em fertilizante e adubo orgânico, reduzindo até mesmo a quantidade de lixo produzido.



Paulo Werneck, 45 anos, é síndico de um condomínio na Vila Andrade (zona sul de SP). Lá, a compostagem ainda está em uma fase de testes, mas a ideia é continuar expandindo o projeto.



Cada um dos oito blocos do prédio recebeu uma composteira, cujas três caixas –colocadas uma em cima da outra– têm cerca de 50 centímetros de largura e de profundidade. "Não é algo muito grande. A composteira inteira tem mais ou menos o tamanho de um arquivo de documentos, de umas cinco gavetas", compara Werneck.



Um grupo de famílias foi instruído sobre quais alimentos podem ser colocados na composteira, e os funcionários do prédio e da jardinagem fazem a manutenção, orientados por um morador voluntário que conhece os procedimentos. De acordo com o síndico, não há mau cheiro algum no processo.



"O adubo natural produzido pode ser utilizado para o plantio em hortas do condomínio, além de servir para o paisagismo das áreas comuns", explicam Giovanna Piesco e Larissa Murakami, da área de sustentabilidade da Inovatech Engenharia.