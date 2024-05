Compagas orienta sobre cuidados com aparelhos a gás durante os dias mais frios

Com a queda das temperaturas é comum manter a casa fechada para se proteger do frio. E para deixar os ambientes aquecidos, o gás natural é um aliado. No entanto, alguns cuidados precisam ser tomados, já que a menor circulação do ar, combinada com o uso de aparelhos a gás, pode causar o acúmulo do monóxido de carbono: um gás sem cor nem cheiro, cuja inalação pode ser fatal.





Para evitar acidentes com monóxido de carbono, alguns cuidados são necessários. “O ideal é que os aparelhos sejam instalados em áreas ventiladas, por exemplo, as lavanderias. Além disso, a revisão do aquecedor de água deve ocorrer pelo menos uma vez por ano, seguindo a orientação do fabricante”, destaca Fábio Eduardo Morgado, diretor técnico-comercial da Compagas.

É importante voltar a atenção para os dutos de saída dos aquecedores, verificando se precisam, ou não, ser desobstruídos, e se têm algum sinal de amassamento. Morgado ressalta que seguindo as recomendações o uso dos aparelhos a gás é seguro. “Em casos de vazamento, o recomendável é abrir as janelas, fechar as válvulas do aparelho e não acender luzes, isqueiros ou ligar o fogão. Busque imediatamente auxílio técnico qualificado e aguarde a chegada dos profissionais do lado de fora da residência”, complementa.