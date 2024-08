Inverno: Como lavar e secar as roupas de maneira correta

E qual o segredo para completar a atividade e não deixar aquele cheiro desagradável em função do longo tempo das peças no varal e como deixar as roupas cheirosas sem sofrimento? Confira dicas sobre como facilitar esse processo!

O inverno chegou e, além das baixas temperaturas, os dias tendem a ser mais nublados, chuvosos e úmidos. Entre as atividades, lavar roupas é um desafio, já que, mais do que o contato com a água gelada, o processo secagem das roupas é comprometido por conta da ausência do sol.

Lavagem





A primeira dica para lavar e secar as roupas no inverno é saber separar e priorizar as peças que precisam ser lavadas com mais urgência. Assim, além de não deixar a roupa parada no cesto por muito tempo, as roupas que são usadas com maior frequência vão primeiro para o varal ou secadora e, consequentemente secam mais rápido.

Publicidade





Depois disso, é importante lavar os tecidos menos usados, como roupas de cama e toalhas de banho. Com essa separação, é possível ter uma otimização do tempo de lavagem, um menor volume no varal e ainda garantir que no final todas as roupas estarão secas no tempo idela.