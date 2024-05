Especialista esclarece: três hábitos de limpeza que parecem eficientes, mas não são

QUANTO MAIS ESPUMA FIZER, MAIS LIMPO VAI FICAR?

QUANTO MAIS AMACIANTE EU USAR, MAIS MACIA A ROUPA VAI FICAR?

Priscilla também diz que uma quantidade maior de amaciante não vai fazer com que a roupa fique mais macia, já que a roupa acaba ficando mais gordurora e abosorve menos água após a secagem, o que faz com que ela tenda a ficar dura;

SABÃO EM PÓ É ÓTIMO PARA LAVAR O CHÃO?





“Muitas vezes o menos é mais. Uma boa dica é ficar atento ao modo de uso contido no rótulo dos produtos. Siga corretamente as orientações do fabricante e, claro, também não faça misturas entre eles. Cada produto foi pensado para atender uma necessidade e mistura-los com outros pode causar uma intoxicação”, finaliza Priscila.