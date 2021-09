Dicas para acertar no mobiliário colorido para sua cozinha

Assim como os demais ambientes da casa, a cozinha também evoluiu. Entre as décadas de 1940 a 1980, tantos projetos se destacavam por um mobiliário colorido, muitas vezes como tons intensos, assim como acabamentos brilhantes e desenhos abstratos.





Em um movimento cíclico, entre 1990 a meados dos anos 2000, os projetos passaram a evidenciar uma paleta mais clara, com ênfase nos ‘beginhos’ e nuances de cinza. Mas para a alegria daqueles que desejam ousar, mas ficavam receosos, as cozinhas coloridas retornaram com uma paginação contemporânea e up to date com o décor!

Para a arquiteta Karina Alonso, diretora comercial e sócia da SCA Jardim Europa, as cores vêm ganhando cada vez mais espaço nas cozinhas, principalmente na marcenaria, que anteriormente tinha como prevalência uma paleta mais neutra. Contudo, antes de colorir o projeto, há de escolher a tonalidade certa e mesclar com sabedoria e equilíbrio para que o ambiente possa transmitir as sensações almejadas. “Na teoria das cores, sempre há uma que se corresponde com outra. Por isso, o auxílio de um profissional de arquitetura ou designer de interiores é fundamental para entender o desejo do cliente e saber realizar as combinações e a dosagem”, explica.





Com inspiração em profissionais, acompanhe referências de projetos e atributos para uma cozinha elegante, contagiante e atemporal.