Dicas para escolher a cadeira mais adequada para o home office

Com a migração do trabalho dos escritórios para o home office, muitas pessoas sentiram a necessidade de investir na adequação deste ambiente, isto devido a uma série de desconfortos que passaram a sentir, tanto na saúde como na disposição dos móveis e seu design. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Continua depois da publicidade É indispensável ter em casa o mesmo conforto que teria em um escritório comum, como uma boa iluminação, altura de mesa adequada, apoio para os pés, descanso para punho e teclado e, em especial, de uma boa cadeira de trabalho, afinal, a produtividade está totalmente ligada a cadeira utilizada. Continua depois da publicidade Porém, antes de escolher uma cadeira, é preciso ter definido dois pontos em mente: qual é a finalidade de uso desse móvel e por quanto tempo você pretende usá-la? Muitas vezes, pode ser difícil escolher devido à grande quantidade de opções disponíveis no mercado. Referência em mobiliário corporativo e colaborativo, a Sittz, marca do FK Grupo, separou os 5 principais pontos que você deve levar em conta antes de comprar uma cadeira de trabalho:



Ergonomia



O termo ergonomia deriva da união dos termos gregos “ergon” (trabalho) e “nomos” (normas). A palavra representa um conjunto de procedimentos que cuidam da saúde do profissional, dentro ou fora da empresa. Está associada inicialmente ao trabalho, mas pode ser aplicada em casa, escola, veículo ou qualquer outro ambiente. Uma cadeira ergonômica de trabalho deve ajudar o usuário a manter uma postura confortável, próxima ao desenho natural da coluna e ajustes para adequar a cadeira à altura das pessoas. Todas as cadeiras de trabalho devem, no mínimo, atender às normas estabelecidas na NR-17 e ABNT NBR 13962.



Encosto





Outro ponto de destaque importante para observar no momento da escolha da cadeira para home office é o seu encosto. Os encostos podem ser tapeçados, plásticos ou em tela. Ele deve ser amplo e proporcionar o ajuste de altura, pois são condições importantes para o apoio adequado para a lombar e dorsal. É importante que o encosto se encaixe perfeitamente nas costas protegendo a coluna e mantendo uma boa postura, preservando assim a condição física do usuário e proporcionando uma melhor performance, considerando uma jornada de, no mínimo, oito horas de trabalho. Antes visto como item de luxo ou status nas cadeiras estilo ‘presidente’, o encosto de cabeça hoje é símbolo de ergonomia. Não é um item obrigatório, mas é um grande diferencial para oferecer apoio e sustentação da cervical, cabeça e pescoço. Normalmente possuem ajuste de altura e podem alinhar o pescoço em diferentes posições.

Braços ajustáveis



Não se esqueça de escolher uma cadeira de trabalho com braços ajustáveis. Eles oferecem conforto durante a jornada de trabalho, pois facilitam a utilização do mouse e teclado de uma forma totalmente apoiada. A posição incorreta dos punhos é a que mais gera lesões por conta do esforço repetitivo, conhecidas pela sigla LER. O ideal é que os braços da cadeira permitam que os antebraços fiquem apoiados e formem um ângulo de 90º com o braço, para não deixar os punhos tensos, ou seja, na mesma altura do teclado e mouse



Mecanismo



O mecanismo é um sistema de regulagem localizado abaixo do assento, considerado por muitas pessoas o ‘coração’ de uma cadeira de trabalho. Ele é o responsável por movimentar as estruturas internas e externas conforme os comandos do usuário, ajudando-o a manter uma posição correta e produtiva. Existem diversos modelos de mecanismos, como aqueles que possibilitam a reclinação de encosto e assento como monobloco (Freelax); mecanismos com ajuste automático de tensão das molas e sistema de reconhecimento automático do peso do usuário (Syncron auto ajustável); mecanismos com ajuste da altura do encosto por meio de cremalheira (Evolution) e os mecanismos utilizados para cadeiras conceito concha, com ponto de articulação deslocado em relação ao eixo de rotação da poltrona, o que favorece a estabilidade e o conforto (Excêntrico).

Revestimento



A escolha do revestimento da cadeira é algo bem pessoal, pois deve combinar com o ambiente como um todo, além de aliar estética, funcionalidade e conforto. É importante também se atentar às informações de higienização do revestimento escolhido. Isso irá ajudar a manter a cadeira como aspecto de nova por mais tempo. O ideal é escolher as opções que trazem mais conforto e que sejam de fácil higienização, como os revestimentos sintético, por exemplos, são mais práticos no dia a dia.

Cores