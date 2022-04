Dicas para se livrar das formigas em casa

Nesse processo de criar um novo ninho, é preciso escavar a superfície. No entanto, durante o calor o solo é mais duro e seco. Portanto com a umidade é mais fácil para que essas formigas consigam se alojar nos locais.

Para espantar as formigas de qualquer cômodo da casa, encha com cravos um pequeno pote sem tampa, ou saquinho de tule, e coloque em algum cantinho do ambiente. Os óleos essenciais encontrados no cravo-da-índia espantam as formigas sem matá-las. O procedimento também pode ser feito com canela. Só não se esqueça de trocar o conteúdo a cada duas semanas para manter o cheiro e eficiência.