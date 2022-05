Entenda quais são os diferentes modelos de churrasqueiras

Em meio às possibilidades que o mercado oferece, elas explicam que a variedade de modelos com tamanhos diversos, bem como modo de funcionamento, dificultam a decisão. A dupla aborda as diferenças e os pontos que consideram para especificar a churrasqueira ideal para cada projeto.

“Para quem adora reunir a família e amigos, sempre dedicamos uma atenção especial para a área externa e para a churrasqueira. Para decidirmos o formato perfeito, levamos em consideração as necessidades do ambiente, dos moradores, bem como suas preferências e anseios”, afirma a arquiteta Giselle Macedo, sócia da designer de interiores Patricia Covolo no escritório Macedo e Covolo.

Quais são os tipos de churrasqueira?







A carvão: Esse é o modelo mais popular no Brasil e o seu modo de acender envolve o arranjo mais tradicional: o uso de carvão e álcool. Para os apreciadores, o diferencial está na brasa do carvão, capaz de intensificar o sabor dos alimentos. O ponto negativo está na fumaça que esse padrão é capaz de provocar, mas é possível amenizar esse desconforto com uma boa coifa ou exaustor.

A bafo: O modelo de churrasqueira a bafo também utiliza o carvão, porém, é portátil e encontrada em diferentes tamanhos. Embora empregada em menor quantidade nas áreas gourmet, é vantajosa por ser tampada e assim intensifica o sabor da carne. A definição é ideal para quem deseja ter mobilidade na hora de realizar o churrasco, já que ela pode ser transferida de um lugar para o outro, bem como é adequada para quem habita espaços pequenos.

A gás: Funcionando como um fogão tradicional, tem acendimento simplificado, pode ser transportada para onde for desejado, é mais ecológica e potente. Para sua instalação, demanda uma válvula para conexão com o gás natural ou GLP – fator que torna sua instalação mais complexa. Segundo Macedo, a churrasqueira a gás é um dos modelos mais adequados para quem pede por praticidade no dia a dia e nos momentos de lazer. “Além de não gerar grande quantidade de fumaça, é acesa em segundos, tornando os dias de festa e o ato de receber ainda mais prazeroso. Como benefício, o anfitrião não sofre com bagunças e uma faxina pesada logo após a festa”, argumenta.

Elétrica: É mais uma das ferramentas que a tecnologia concedeu para facilitar o dia-a-dia. Bastante prática, seu modo de instalação é ainda mais simples, uma vez que necessita da corrente elétrica, assim como qualquer outro equipamento eletrônico. A versão é recomendada para área reduzidas, propiciando facilidade na cocção das carnes e a limpeza pós-evento.