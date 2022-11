Feng Shui: dicas práticas para ter uma cozinha harmoniosa

A prática do Feng Shui na cozinha é uma maneira de valorizar e harmonizar esse cômodo especial, que tanta gente usa não só para cozinhar, mas também para conversar, comer e até mesmo se divertir, é uma área da casa cheia de energias e que merece uma atenção a mais.





Segundo Juliana Viveiros, espiritualista da iQuilíbrio, o objetivo do feng shui é harmonizar os espaços e, por essa razão, potencializa tudo aquilo que é positivo e minimiza os aspectos negativos. “É na cozinha onde acontece a grande celebração de sabores, de aromas e a transformação dos alimentos e da energia vital. Com o Feng Shui, é possível ativar todas as energias positivas, deixando o ambiente mais agradável e harmonioso, no entanto é importante atentar-se aos detalhes” aconselha.

Publicidade

Publicidade





Pensando nisso, Viveiros trouxe dicas de como implementar em sua cozinha algumas práticas do Feng Shui, veja.