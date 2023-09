Jiboias de shopping encantam londrinenses; saiba como cuidar das plantas

Para quem busca um toque de natureza para ambientes internos, sem ter muito trabalho com os cuidados no dia a dia, a jiboia (Epipremnum aureum) é uma ótima opção.





Além de encantar com a sua beleza, a planta é bastante versátil, podendo ser cultivada dentro ou fora de vasos, em diferentes locais, o que a torna uma das mais procuradas entre os tutores de plantas.

Publicidade

Publicidade





Na última semana, a espécie chamou a atenção na internet. Um vídeo publicado pelo perfil do Aurora Shopping no Instagram, que mostra a rotina de manutenção com as heras, como também é chamada, viralizou e alcançou quase 300 mil visualizações. Muitos internautas ficaram surpresos quando descobriram que se tratava de plantas naturais.





Uma visitante comentou que pensava que fossem de plástico, enquanto, na verdade, elas estão lá há mais de sete anos, desde a inauguração do centro de compras em Londrina. Com o passar do tempo, elas foram se desenvolvendo e ficando cada vez maiores, formando ramos de mais de 30 metros de altura.

Publicidade





No vídeo, é possível ver a quantidade de folhas secas que caem sobre as lojas. Nem as escadas rolantes ficam de fora. Após a varredura, elas são destinadas a um ecoponto verde. O superintendente do estabelecimento Marcos Crestani explica que as floreiras possuem um sistema automatizado de irrigação por gotejamento, para que as jiboias possam se desenvolver de forma saudável, e contam com manutenções periódicas para o controle e prevenção de pragas. As podas são realizadas trimestralmente.





O paisagismo do shopping ajuda a construir um ambiente mais aconchegante e atrativo para o público, proporcionando bem-estar, harmonia e equilíbrio.





Segundo a arquiteta paisagista Laura Gil, plantas não apenas embelezam o interior do espaço como também ajudam a conectar as pessoas com elementos naturais.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: