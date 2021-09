Lâmpadas aparentes são a nova tendência para decoração

Já foi o tempo em que as lâmpadas, itens essenciais nas casas brasileiras, ficavam encobertas em cúpulas e outros tipos de luminárias. Hoje são destaques na decoração de ambientes modernos, industriais, descolados, com personalidade e, por vezes, até minimalistas! Muitos dos artigos de iluminação como pendentes, luminárias de mesa e piso, por exemplo, são produzidos de forma a valorizar suas formas e seus desenhos luminosos. A Yamamura, referência no segmento, traz dicas e inspirações incríveis relacionadas às lâmpadas de filamento.



