Dia Nacional do Café: saiba como montar um cantinho do café em casa

Já é um ditado popular que “o dia só começa depois de uma xícara de café” e, para muitas pessoas, tomar uma xícara da bebida vai muito além: é uma forma deliciosa para reunir pessoas queridas em uma agradável conversa. Seja qual for a ocasião, o café faz parte da vida dos brasileiros, desde seu preparo até o momento de servir. Por essa importância ímpar, no dia 24 de maio é comemorado o Dia Nacional do Café! Publicidade Publicidade No décor de interiores, a famosa bebida possui seu próprio espaço: o cantinho do café. Com inúmeras composições possíveis, a montagem é indicada para ser um ambiente de tranquilidade e serenidade, buscando que todo o ambiente ao seu redor seja contagiado pelo cheirinho e pelo que a bebida significa, tanto na nossa cultura, quanto em nossas memórias afetivas.



Por onde começar?

Uma dúvida frequente é sobre o local certo para executar a estrutura. Para entendermos melhor o contexto da inserção do cantinho do café na decoração de interiores, conversamos com a arquiteta Carina Dal Fabbro que propõe, inclusive, alternativas minimalistas para quem quer um espaço desses, mas não possui muito espaço. “O cantinho do café pode ser feito de maneira simples com uma bandeja posicionada em um aparador ou buffet. Basta dispor os itens necessários mais próximos e de forma harmoniosa”, desmistifica a profissional.







Já para projetos em desenvolvimento, como o caso de proprietários que queiram incluir um cantinho mais personalizado, Claudia Yamada e Monike Lafuente, arquitetas responsáveis pelo Studio Tan-gram, indicam: “O primeiro passo (e fundamental!) é saber qual o tipo de equipamento o morador deseja ter. Alguns clientes, por exemplo, gostam de ter uma máquina profissional ou semiprofissional, e isso exige uma infraestrutura, um espaço muito maior para acomodá-la”.

Composição potencializada com itens de decoração







Um dos grandes atrativos do cantinho é o aspecto lúdico e descontraído que ele pode assumir ao trazer itens de decoração que versam com o estilo e os gostos dos moradores. “É preciso pensar em itens que deixem o espaço ainda mais charmoso e agradável, como um vasinho ou até mesmo uma bomboniere com bolachinhas ou chocolates”, sugere Carina Dal Fabbro.

Publicidade Para essa composição, Claudia Yamada explica que gosta de utilizar a marcenaria para a criação do espaço e, de quebra, criar uma volumetria no ambiente: “Ao invés de ter uma marcenaria em bloco, elaboramos esse espaço de respiro no meio da estrutura tornando-se também decorativo”, relata. Ela e sua sócia Monike também fazem uma ressalva quanto ao revestimento do cantinho. Como é provável que ocorra, do café ou da máquina respingarem, é possível que ocorram manchas ao redor. Desse modo, é válido pensar em um revestimento fácil de limpar. A dica é evitar materiais porosos, cimentícios e naturais como tijolos, madeira maciça e pedras naturais, pois absorvem as manchas e dificultam sua limpeza. Publicidade







Dicas das arquitetas para decoração os cantinhos:





Marcenaria diferenciada para o cantinho: o apartamento com living integrado ganhou uma marcenaria inteligente e colorida, que brinca com os tons rubro e vermelho-queimado. Nesse móvel, o cantinho do café se fez presente com muito charme. Além disso, o espaço conta com luzes internas, acopladas na marcenaria, deixando o cantinho confortável para uso em qualquer horário.







Um toque de cor: flores e plantinhas combinam muito com o espaço, promovendo descompressão e tranquilidade. Pequenos itens de decoração também fazem toda diferença, criando um cenário minimalista e aconchegante.