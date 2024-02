Polícia Civil orienta população sobre golpe do falso aluguel antes do Carnaval

Turistas e moradores do Litoral do Paraná estão sendo orientados pela Polícia Civil sobre como prevenir e o que fazer em casos do golpe do falso aluguel. Em época de carnaval as praias ficam mais cheias e os estelionatários se aproveitam dessa situação.





O golpe funciona assim: o estelionatário anuncia um imóvel com preço abaixo do mercado e o locatário, mesmo sem conhecer o local, fecha o negócio e paga um adiantamento dos valores acertados com o suposto “locador”. Em alguns casos, a farsa acaba sendo descoberta só quando o locatário chega no imóvel, ocasionando transtorno e frustração.

De acordo com o delegado Emmanoel David, uma das principais formas de evitar o problema é visitar a casa antes de fechar o negócio. “Se possível, se desloque até o local que você quer alugar para ver se realmente aquele imóvel existe. Também verifique a avaliações em sites de hospedagem compartilhada", afirma.





A dica é priorizar a locação por meio de imobiliárias ou sites conhecidos que têm protocolos rígidos, ter informações de pessoas que já foram até o local e estar atento a valores e condições de negócios. “Desconfie de ofertas muito baratas e desconfie sempre de pagamentos antecipados", completa.





Caso seja vítima do golpe, a orientação é registrar um Boletim de Ocorrência. Ele pode ser feito na delegacia mais próxima ou de forma online, pelo site da PCPR. O registro online é rápido e evita deslocamentos desnecessários.





É essencial incluir provas na hora de registrar o B.O. para que os policiais possam realizar as investigações. Elas podem ser capturas de tela da internet, as chaves PIX utilizadas nas transferências de dinheiro, além de print de outras páginas da internet eventualmente utilizadas pelos estelionatários para praticar golpes.