Crie seu próprio jardim com vasos e floreiras

Os primeiros passos para montar um jardim com vasos e floreiras



A próxima etapa consiste em pesquisar as espécies de acordo com as características do espaço. “O ambiente é bem ventilado? Conta com luz natural abundante ou parcial? Essas são questões básicas que nos auxiliam na definição das plantas que melhor se desenvolverão na área onde o jardim será elaborado”, relaciona Jadão.

De acordo com profissionais, uma área verde pode ser composta em ambientes de todos os tipos e tamanhos. Para tanto, o primeiro passo elencado por eles é a observância do local para definir se o jardim será vertical ou horizontal. Em varandas de apartamentos, vasos e as floreiras, também conhecidas como jardineiras, desempenham muito bem o papel de suprir o espaço e as condições para o crescimento.

Vasos ou floreiras?







No que diz respeito ao recipiente que as abrigará, os paisagistas detalham que não há uma regra determinante, mas que a escolha acompanha as características de crescimento das plantas. As dimensões de um vaso devem comportar, por exemplo, o tipo de raiz. “As mais profundas demandam recipientes maiores”, enfatiza Poli, que exemplifica as palmeiras e arbustos do tipo limoeiro e jabuticaba como espécies com raízes mais profundas. Por outro lado, as floreiras são indicadas para folhagens como samambaias, cactos e peperômias, além de cercas vivas como azaléia, camélia e pingo-de-ouro.

Pensando nas características, o vaso é geralmente mais arredondado ou quadrado, apresentando largura e alturas proporcionais. O mercado de paisagismo também conta com as ‘bacias’, tipologia de vasos mais baixos. Outra alternativa é trabalhar com as floreiras, conhecidas por seu formato mais retangular, que se assemelha a um paralelepípedo.





O paisagista João Jadão compartilha suas orientações sobre a peça ideal: “o vaso perfeito é aquele que comporta o formato, tamanho e dimensões das raízes da planta e que também caiba no bolso do morador, pois hoje em dia o mercado oferece uma ampla variedade de acabamentos e materiais que podem custar desde R$ 40 até 30 mil reais. A aparência depende do investimento que será feito”, explica.