Apartamento térreo com quintal: por que escolher a opção garden?

Cultivar plantas, uma rede, uma casa de boneca, um espaço para receber amigos ou um cantinho para o pet: todos esses sonhos podem ser concretizados num apartamento com jardim privativo



Casa ou apartamento? Essa é uma dúvida frequente de grande parte das famílias na hora de escolher um imóvel. A boa notícia é que é possível unir o melhor dos dois mundos ao comprar um apartamento garden. Essas unidades são atrativas justamente porque são um pouco mais espaçosas e permitem agregar um jardim para deixar seu "lar doce lar" ainda mais aconchegante, sem perder as vantagens de morar em um apartamento - como a segurança, por exemplo.

Vevianne Jacques, diretora comercial da Construtora Pride, explica que um apartamento garden pode ser definido como um imóvel térreo que conta com uma área externa própria. "Essa tipologia amplia a metragem do apartamento e esse espaço pode ser utilizado como uma área de lazer. O garden é uma dose a mais de privacidade e espaço ao ar livre privativo, sem deixar de lado a praticidade de morar em edifícios, a maioria repletos de diferenciais a perder de vista, como portaria 24h, piscina, academia, salão de festas e gourmet", aponta.

A construção de apartamentos com garden, inclusive, foi uma forma que as construtoras encontraram para valorizar as unidades localizadas no térreo dos edifícios. "E essa tipologia caiu no gosto dos clientes por apresentar um modelo de moradia semelhante à experiência de morar em uma casa, geralmente pagando menos em relação às unidades convencionais", destaca Vevianne.

A Construtora Pride preparou uma lista com as principais vantagens de adquirir um apartamento com garden.



LAZER

A área externa oferece um espaço para receber os amigos e realizar reuniões familiares com mais conforto. É possível conceber um projeto no jardim privativo e transformá-lo numa área de lazer, como um espaço gourmet dentro do próprio apartamento. Mesmo quem não deseja investir em um espaço sofisticado, de maneira geral, uma mesa com cadeira já se transformam num pequeno recanto para realizar encontros memoráveis.

ESPAÇO EXTRA PARA CRIANÇAS

Metros a mais dentro de um apartamento são sinônimo de diversão para as crianças e comodidade para os pais. Já pensou na alegria dos pequenos em ter uma mini playground ou uma casinha de bonecas dentro da própria casa?

As unidades garden são um convite para recreações ao ar livre como pinturas, diversões com água, atividades com bola, entre muitas outras. Mesmo morando em apartamento e em grandes centros é possível vivenciar a infância à moda antiga, com brincadeiras lúdicas fora das telas - que são o pesadelo dos pais na atualidade.



MAIS CONFORTO PARA SEU PET



O melhor amigo de todos os membros da família também ficará feliz com mais espaço para brincar e se exercitar diariamente. Nas unidades garden também é possível criar um cantinho específico para fazer as necessidades na parte externa, além de colocar uma casinha para o morador canino no jardim.





VALORIZAÇÃO



A valorização é uma das principais vantagens do apartamento garden. De acordo com a Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, ele é valorizado entre 10% a 15% após sua compra. Aliar a segurança do apartamento a um espaço externo, como numa casa, é o atributo mais apreciado das unidades térreas. Esse ponto positivo valorizou esse tipo de imóvel, que atrai tanto futuros moradores quanto investidores. Por isso, adquirir um apartamento garden é uma forma de aumentar a rentabilidade se um dia precisar vendê-la no futuro ou apresentar um diferencial na hora de alugá-lo.



JARDIM PRIVATIVO EM APÊ NA ZONA NORTE DE LONDRINA



Em Londrina, os apartamentos da Construtora Pride da linha London - London Red, London Tower, London Blue, London Palace - possuem unidade garden à venda.



A linha London é composta por empreendimentos com plantas de dois quartos com churrasqueira na sacada e projetos arquitetônicos modernos, áreas de lazer completas e infraestrutura de qualidade.

“Todos eles estão localizados na região que mais cresce no norte de Londrina. A acessibilidade a diversos comércios da região é mais uma vantagem dos imóveis da Linha London. Afinal, o conceito de morar bem une as características de um imóvel e a comodidade e praticidade de encontrar tudo o que se precisa perto de casa”, finaliza Vevianne.