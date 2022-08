Aprenda a cultivar Bougainville em seu jardim; veja dicas

Um dos passatempos preferidos de diversas pessoas, especialmente após o período de confinamento da pandemia, é a criação de jardins particulares. Seja em apartamento ou casa, o cuidado com as plantinhas rende a muitos o carinhoso título de “mãe” ou “pai” de planta. A Bougainville é a espécie ideal para ajudar a compor esse espaço de relaxamento e contemplação, o paisagista Luciano Zanardo dá dicas de como cultivá-la:





Também conhecida como Primavera, Três Marias ou Flor-de-papel, este gênero rústico é famoso por suas cores vibrantes e a sua facilidade de se adaptar a vários climas. É, naturalmente, uma espécie trepadeira — característica que fez com que os franceses, ao a encontrarem no Rio de Janeiro por volta de 1767, a chamassem de “trepadeira maravilhosa”.





Excelente opção para quem ainda é iniciante no universo dos jardins, a Bougainville requer pouca manutenção. De acordo com o profissional à frente do Zanardo Paisagismo, a rega deve ser realizada em dias alternados, entre duas e três vezes na semana, dependendo da estação do ano.





Nessas horas, o olhar atento pode auxiliar a entender a necessidade da flor. Por exemplo, se os botões estiverem despencando, o cuidador provavelmente não está fornecendo água o suficiente. Agora, se a quantidade de flores for pouca, o oposto é o caso: o dono está molhando demais. Já a adubação deve ser feita uma vez por mês e a dica do especialista é usar o fertilizante NPK 4-14-8.

“As Bougainvilles necessitam de sol pleno para seu desenvolvimento. Em ambientes de meia sombra, não recomendo o cultivo”, Zanardo orienta. Além dos cuidados simples, a beleza da Bougainville é a possibilidade de cultivá-la tanto em áreas externas como internas. No entanto, em apartamentos, a atenção precisa ser redobrada para garantir exatamente a alta incidência de sol, essencial para o seu desenvolvimento, que o paisagista recomendou.





Outro ponto importante para levar em consideração é a dimensão do vaso: Zanardo recomenda uma peça de grande dimensão, com material resistente, como os vietnamitas ou os de cimento aramado. No plantio direto na terra, a flor deve ser cultivada em solo fértil, previamente preparado com adubos químicos ou orgânicos — lembrando sempre de favorecer ambientes em pleno sol.





“É fundamental frisar a importância da luz, pois um dos erros mais comuns no cuidado com a Bougainville é justamente a carência de incidência solar, juntamente com o excesso de água e a falta de adubação e limpeza das folhas e galhos secos”, ressalta Zanardo.





Quando o assunto é cor, a mais tradicional é a rosa ou a lilás. Porém, as pigmentações branca, vermelha, amarela e laranja, cuja floração ocorre na primavera e no verão, também compõem o repertório.





Agora só resta saber onde obter a “trepadeira maravilhosa” e qual o melhor estágio para a compra. Segundo o paisagista, a Bougainville pode ser encontrada nos principais garden centers e na CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), onde geralmente são comercializadas em vasos plásticos. Apesar de estarem disponíveis em vários formatos, o ideal é priorizar uma já com floração. E não tem porque se preocupar: mesmo após a queda, com os devidos cuidados, os botões retornam em poucos meses.