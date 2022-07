Como cuidar corretamente das plantas durante os dias mais frios

Como diria a expressão popular: “nem tudo são flores” e é exatamente isso que os cuidadores e apreciadores das plantas devem ter em mente. Apesar de muitas espécies chamarem atenção durante a época de floração, é preciso entender que mesmo quando não estão exibindo suas flores é necessário manter todos os cuidados, que é o que vai garantir uma planta bonita e saudável durante o ano inteiro.

O engenheiro agrônomo da Forth Jardim, Marcos Feliciano, faz um alerta sobre o fato do Brasil ser um país tropical e com um grande território, com características que variam de acordo com cada região.





“Nosso país é gigante, por isso os cuidados com as plantas, mesmo durante a mesma época do ano, podem ser diferentes para cada região. No inverno em São Paulo, por exemplo, as temperaturas podem cair bastante e isso faz com que seja necessário regar menos algumas espécies, como as orquídeas. Por outro lado, em Brasília que é mais seco e quente, a atenção com as orquídeas deve ser diferente, é necessário aumentar as regas nesse período. No geral a regra sempre vai ser: com temperaturas elevadas, as plantas estão ativas e consumindo mais águas e nutrientes, já com as temperaturas mais baixas acontece o contrário”, explica o especialista.

E falando em cuidado, tanto no inverno quanto nas demais estações, é importante estar atento para manter todas as necessidades das plantas em dia. Além das regas, elas também vão precisar receber os nutrientes, luz e espaço adequado, sem falar nas manutenções preventivas e de recuperação, que devem ser observadas e executadas de acordo com a forma com que cada uma vai se comportando.





Mas calma. Para quem acha que todos esses processos podem ser complexos, o agrônomo dá dicas de boas práticas durante o inverno: