Nem muito calor, nem muito frio: saiba como cuidar das suas plantinhas durante o outono

Mas isso não significa falta de cuidados. Enquanto as espécies se resguardam para fabricar energia, a adubação faz-se necessária, por exemplo. “Neste período, elas precisam de bastante nutrientes para que na primavera e no verão venham as flores e os frutos”, pontua o jardineiro Fernando Araújo, especialista da Vasart, na loja do Mercadão das Flores.

Depois dos dias ensolarados do verão, é a vez de abrirmos as portas para o outono. A estação que faz com que as pessoas comecem a tirar os casacos do armário também é um período em que as plantas pedem atenção redobrada para continuarem saudáveis.





Adubação







O processo precisa ser constante o ano todo, mas nessa época dar continuidade à adubação é crucial. No outono, recomenda-se realizar o procedimento com produtos orgânicos a cada 15 ou 30 dias, contribuindo para uma terra fértil, capaz de fornecer os nutrientes necessários às plantas. Fernando, da Vasart, indica a utilização do Bokashi (um dos mais completos e eficientes adubos).

Podas de limpeza

Saem de cena as podas comuns, que não são necessárias no outono porque a planta não terá tanta energia para gastar (crescimento, surgimento de brotos etc.) e entram as de limpeza. Para realizar uma higienização, basta retirar as folhas, os galhos secos e checar se há a presença de pragas e fungos.





Proteção redobrada

No outono, com a chegada do clima mais ameno, as espécies ficam mais suscetíveis às pragas, que se aproveitam para se instalar e, então, sugar a seiva das plantas. As mais comuns são as cochonilhas e os pulgões. Segundo Fernando, o ideal é fazer a remoção manualmente desses parasitas (as cochonilhas, normalmente, aparecem como pontinhos brancos nas folhagens e no caule), usando um pincel ou uma escova de dentes velha. Na sequência, convém aplicar um antipragas ou antifúngico e afastar a planta infestada das saudáveis a fim de evitar a contaminação entre elas.