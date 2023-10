Confira filmes para levar um susto na véspera do Dia das Bruxas pela telinha da tevê

- Divulgação



A Múmia (1999) Publicidade

Dir. Stephen Sommers. Com Brendan Fraser no elenco. Quando um grupo de arqueólogos descobre uma tumba na cidade perdida Hamunaptra, eles encontram o corpo de Imhotep, um antigo sacerdote do Faraó Seti que havia sido mumificado vivo. Ele recebeu o pior dos castigos por ter dormido com a amante do faraó, sendo movido por sentimentos de ciúmes e amor, e acaba matando o faraó. No entanto, quando um dos membros da expedição inocentemente lê o manuscrito que havia sido encontrado pelo grupo, ele traz Imhotep de volta a vida e ele vem cheio de ódio. Além de ter como seu principal objetivo reencontrar a sua amada - e ai de quem sonhar em cruzar o seu caminho - pois ele planeja destruir todos nem que para isso ele precise invocar as pragas do Egito.

Onde Assistir: Netflix, por assinatura. Star+, por assinatura. Globoplay, por assinatura premium. Amazon Prime Video, por assinatura premium. Youtube, a partir de R$6,90. Google Play Filmes e Tv, a partir de R$6,90. Apple Tv, a partir de R$9,90. Publicidade





A Freira (2018)

Dir. Michael Chaves. Com Taissa Farmiga no elenco. Depois de uma freira cometer suicídio, o Vaticano resolve mandar um padre e uma noviça para investigar o ocorrido, fazendo com que eles ponham em risco suas vidas, sua fé e sua alma. Durante esse processo, a dupla descobre o segredo profano da ordem e vivem um verdadeiro confronto contra uma força demoníaca qua assume a aparência de uma freira. Vale lembrar que já foi lançada uma sequência do filme. Publicidade

Onde Assistir: Amazon Prime Video, por assinatura. Youtube, a partir de R$4,90. Google Filmes e Tv, a partir de R$4,90. Apple Tv, a partir de R$4,90. HBO MAX, por assinatura.



Os fantasmas se divertem (1988) Publicidade

Dir. Tim Burton. Elenco: Winona Ryder, Geena Davis, Alec Baldwin, entre outros. Após morreram por conta da queda do carro deles no rio, Barbara Maitland e seu marido Adam Maitland se tornam fantasmas que não podem sair de sua casa de campo, mas antes de conseguirem ganhar asas eles precisam ocupar a casa como fantasmas pelos próximos cinquenta anos. Porém sua paz é interrompida quando um casal de novos-ricos, Charles e Delia Deitz, compra a casa. Apesar de inofensivos, os Maitland se esforçam para tentar espantar os compradores, mas o casal não fica apavorado. Lydia Deitz, filha excêntrica e dark dos Deitz, consegue ver e falar com Barbara e Adam, que apavorados resolvem contratar os serviços de Beetlejuice, um “bio-exorcista”, para assustar os moradores. Apesar disso eles nutrem uma simpatia por Lydia, sem contar que logo a situação foge do controle deles.

Onde Assistir: HBO Max, por assinatura. Amazon Prime Video, por assinatura. Youtube, a partir de R$7,90. Google Play Filmes e Tv, a partir de R$7,90. Publicidade





Dezesseis facadas (2023)

Dir. Nahnatchka Khan. Elenco: Kiernan Shipka, Olivia Holt, Julie Bowen, Lochlyn Munro, entre outros. Trinta e cinco anos depois dos brutais assassinatos de três jovens, o assassino volta na noite de Halloween com o objetivo de fazer uma quarta vítima. Jamie, a filha de 17 anos de uma amiga das vítimas anteriores, fica cara a cara com o maníaco mascarado. Mas sem querer ela acaba voltando para 1987, onde é forçada a navegar por uma cultura desconhecida, para derrotar o psicopata contará com a ajuda da versão jovem de sua mãe. Publicidade

Onde Assistir: Amazon Prime Video, por assinatura.

