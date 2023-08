Dia dos pais: dicas de filmes que celebram a relação pai e filhos

A relação entre pai e filhos é tema recorrente no cinema. O companheirismo, o amor e, até a complexidade e os desafios da paternidade são temas de filmes e séries. Os streamings estão repletos de títulos e, para quem quer aproveitar o fim de semana para maratonar filmes, o guia Assista Mais elaborou uma lista com sugestões para assistir em homenagem ao Dia dos Pais.





À Procura da Felicidade - Amazon Prime, Looke e Google Play

Estrelado por Will Smith (Chris Gardner), traz uma história comovente de superação e de como lidar com as dificuldades da vida. Gardner é um vendedor que enfrenta vários problemas financeiros, e tudo piora quando a esposa decide ir embora, deixando-o sozinho com o filho de 5 anos. Em busca de uma forma de ganhar dinheiro, ele se arrisca em um estágio não remunerado para se profissionalizar em outra área. No entanto, o período é marcado por diversos obstáculos que fazem Gardner e o filho dormirem em abrigos, estações de trens e banheiros até conseguirem melhorar de vida.





Querido Menino - Disney

David Sheff (Steve Carell) é um conceituado jornalista e escritor que vive com a segunda esposa e os filhos. O filho mais velho, Nic Sheff (Timothée Chalamet), é viciado em metanfetamina e abala totalmente a rotina da família e da casa. David tenta entender o que acontece com o filho, que teve uma infância de carinho e suporte, ao mesmo tempo em que estuda a droga e sua dependência. Nic, por sua vez, passa por vários ciclos da vida de um dependente químico, lutando para se recuperar, mas volta e meia se entrega ao vício. O filme retrata a complexidade e as questões de um pai desesperado, que sofre por amor, mas ao mesmo tempo é extremamente paciente e sereno.





O Paizão - HBOGo e Google Play O

Sonny Koufax (Adam Sandler) tem 32 anos e é formado em Direito, mas ao contrário de seus colegas de faculdade, trabalha em um pedágio por preguiça de buscar algo melhor. Cansado de ser dispensado pelas mulheres, que o acusam de ser imaturo, Koufax tem a ideia de adotar Julian McGrath (Cole e Dylan Sprouse), de cinco anos, para demonstrar maturidade. Mas nem tudo corre como ele imagina e logo percebe que cuidar de uma criança não é tão simples assim.





Um Homem de Família - Amazon Prime Video

Dane chega ao topo da carreira corporativa e assume o papel que sempre sonhou, mas uma ligação de casa faz o tempo parar. O filho de 10 anos sofre de leucemia. Agora ele deverá decidir entre a família e o trabalho.





Pais e Filhas - Amazon Prime, Looke e NetMovies

Após a morte de esposa em um acidente, o escritor Jack Davis (Russell Crowe) tenta criar sozinho a filha Katie, de cinco anos. Quando Davis perde a lucidez, a menina passa a ser criada pela tia (Diane Kruger). Vinte anos depois, Katie (Amanda Seyfried) sente dificuldades em se relacionar, até que aparece um amor (Aaron Paul) e o trabalho com crianças necessitadas junto a Dra. Corman (Octavia Spencer).





Procurando Nemo - Disney

O passado reserva tristes memórias para Marlin nos recifes de coral, onde perdeu a esposa e toda a ninhada. Ele cria o único filho Nemo com todo o cuidado do mundo, mas o pequeno e simpático peixe-palhaço acaba exagerando durante uma discussão e é capturado por um mergulhador. Agora, o pai super protetor precisa entrar em ação e parte numa busca incansável pelo mar aberto, na esperança de encontrar seu amado filhote.





Correndo Atrás de Um Pai - Google Play B

Quando descobrem que a mãe (Glenn Close) sempre mentiu para eles a respeito do pai biológico, os irmãos gêmeos Kyle (Owen Wilson) e Peter (Ed Helms), que não têm nada em comum, decidem cruzar os Estados Unidos em busca do genitor que tanto sonharam conhecer. Eles acabam entrando numa jornada de autoconhecimento cheia de mal entendidos e alguns até bem divertidos.





A Família da Noiva - Amazon Prime Video e Stars +r





Percy Jones (Bernie Mac) é um chefe de família que se orgulha de estar sempre certo em relação a sua família. Ele está prestes a conhecer Simon Green (Ashton Kutcher), o novo namorado de sua filha Theresa (Zoe Saldana). Temeroso, já que acredita que não exista homem bom o suficiente para sua filha, Jones encomenda uma investigação de crédito de Green.





Uma Família de Dois - Google Play e Stars + a





Samuel (Omar Sy) nunca teve muitas responsabilidades. Levando uma vida tranquila ao lado das pessoas que ama no litoral sul da França, ele vê tudo mudar com a chegada inesperada de uma bebê de poucos meses chamada Glória, filha dele. Incapaz de cuidar da criança, ele corre para Londres a fim de encontrar a mãe biológica, mas, sem sucesso, decide criá-la sozinho. Oito anos depois, quando Samuel e Glória se tornam inseparáveis, a mãe retorna para recuperar a menina.