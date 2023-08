Menina de 4 anos salva vida da avó em Londrina com nova função do WhatsApp

Uma criança de quatro anos salvou a vida da avó em Londrina com uma vídeo mensagem no WhatsApp. O caso aconteceu no dia 1 de agosto, no bairro Campo Belo, zona Oeste de Londrina.





Ednalva Viana, 57 anos, conta que tem três netos e cuida deles para as filhas irem ao trabalho. Na terça-feira (1), ela estava com duas de suas netas. Acabou o preparo do almoço e ia servir para as crianças quando sentiu o mal súbito.

"As meninas estavam sentadas no colchão e eu pedi para elas darem um espaço para que eu deitasse com elas e ai que aconteceu. Eu desmaiei". A avó conta que ao ver ela passar mal, a neta Maria Luiza, pegou o celular, desbloqueou e enviou uma mensagem em vídeo para seu avô que estava trabalho.





Na vídeo mensagem, Maria Luiza diz ao avô: "Vovô, pode dar comida para a gente? Porque a vovó tá doente, ela não tá muito bem, ela está deitada aqui no colchão com a gente. (...) vem aqui dar banho na gente, para a gente ir para escola". O áudio tem apenas 34 segundos e foi o suficiente para o avô correr para a casa e discar o 192 e chamar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ednalva foi encaminhada para a Santa Casa de Londrina com um princípio de infarto.

Taynara Santos Viana, 24, mãe de Maria Luiza e filha caçula de Ednalva, se emociona ao reconhecer que sua filha foi uma heroína, "criança tem que entender de tecnologia. Não sabemos até agora como ela conseguiu fazer esse vídeo. Estamos muito felizes e encantados!"





Ednalva passa bem, voltou ao trabalho e ao cuidado dos netos e vai iniciar um acompanhamento com um especialista.





