Confira dicas de filmes e séries para curtir o Natal no streaming

Escolher uma produção com cara de Natal não é difícil no maravilhoso mundo dos streamings. Alguns dos principais canais já fazem o serviço natalino por você e disponibilizam uma pré-seleção.



Ou você pode também procurar o canal Studio Universal, na sua TV fechada, e passar dias e dias em looping com a programação Natalxonados, com filmes como "Natal em Evergreen", "Minha Árvore de Natal Favorita", "O Natal dos Mitchell", "O Natal dos Mitchell 2", "Um Acordo de Natal", "Uma Entrega para o Natal", "Natal em Conway", "O Retiro de Natal" e muitos, muitos outros... até o dia 8 de janeiro... quase sem parar.

Mas voltemos ao streaming. Talvez seja mais seguro.







Coleção Boas Festas

Na Disney, um dos ícones rotatórios nos destaques iniciais é esta coleção. Dentro, há filmes originais do estúdio, séries específicas, animações e curtas clássicos, de Mickey a Pixar, e a seleção com toda a franquia "Esqueceram de Mim". Vai do clássico "O Conto de Natal dos Muppets" ao impensável "Guardiões da Galáxia: Especial de Festas", com Kevin Bacon no papel de Kevin Bacon.



Disponível na Disney+

Festas na HBO Max



Toda série longeva que se preze tem episódios especiais que se passam no período das festas de fim de ano. Espertamente, a HBO agrupou os capítulos com essa temática. Na página inicial, se o consumidor for "descendo" vai encontrar o ícone Para Entrar no Clima Natalino, com imagens de caixinhas de presente para "Friends", "The Big Bang Theory", "The Office" e Mais Episódios (que inclui capítulos natalinos de "Mad Men", "Divorce", "House", "Um Maluco no Pedaço", "Plantão Médico" e outros).

Disponível na HBO Max



Natal no Prime Video

Na página inicial, entre os destaques e lançamentos na aba principal, há o ícone "Então é Natal", que te leva para uma página especial com outros subgêneros, como Romances de Natal, Natal para Crianças e Filmes para Esperar o Papai Noel, todas com muitas sugestões. E vários dos longas desconhecidos do Studio Universal estão aqui. E tem "O Grinch".



Disponível no Prime Video

Festas na Netflix



Ao entrar na aba Buscar da Netflix, não é preciso digitar título nenhum. A primeira opção abaixo do alfabeto é justamente "Festas de Fim de Ano", trazendo tudo o que o streaming tem com o tema Natal e Ano-Novo, incluindo um episódio de "The Crown". E tem "O Grinch".

Disponível na Netflix