Primeira drag queen no line-up do Rock in Rio, Gloria Groove vira apresentadora do Multishow

Primeira drag queen a fazer parte do line-up do Rock in Rio, Gloria Groove quebrou outra barreira. Ela acaba de estrear como apresentadora no Música Boa Ao Vivo, programa que vai ao ar às terças-feiras, no Multishow. Jão, Marina Sena e Xamã foram os convidados do episódio de estreia –nesta oitava temporada serão 15, no total.







A atração foi apresentada anteriormente por Thiaguinho, Anitta, Iza e Ivete Sangalo, nesta ordem. Para Gloria, sua escalação à frente do musical é um passo adiante do canal para levantar de vez a bandeira da representatividade. "Apesar de sempre ter acreditado que tudo isso era possível, sigo me surpreendendo com as mil possibilidades que estou criando, apenas fazendo o que amo com muito prazer e carinho", diz.



Mais do que fazer as honras da casa com os convidados, o programa foi criado com a ideia de que o apresentador também faz parte do show, daí a escolha por estrelas da música brasileira. Nada que assuste Gloria, pelo contrário. Ela conta que se sente tão à vontade na função que vai até arriscar uma experiência no samba, indo além do universo pop.



"Na minha adolescência inteira, eu fiquei pensando que se eu caísse em uma roda de samba, o que eu iria cantar? O programa vai me proporcionar colocar isso em prática", explica ela, que não nega: deu uma "pesquisada" nas versões anteriores para se preparar para o desafio.



"Estudei o comportamento de cada apresentador que já passou por ali e tentei somar tudo, também para descobrir o meu próprio jeito." Na próxima terça-feira (20), ela recebe a funkeira Lexa e a sertaneja Lauana Prado, além da cantora pop Urías. "A novidade desta temporada das edições anteriores é a diversão e diversidade em conjunto! É uma grande celebração a pluralidade da nossa música brasileira", comenta ela.