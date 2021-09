Dicas para criar hábitos saudáveis e lidar com o estresse

A pandemia vem provocando impactos emocionais e preocupa toda a comunidade de profissionais ligados à saúde mental. Em 2020, o Brasil se consolidou como o país mais ansioso do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), quase 20 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade, o que inclui transtorno obsessivo-compulsivo, fobias, estresse pós-traumático e ataques de pânico. Um dos fatores que pode influenciar essa estatística é o estresse

Segundo Liora Bels, especialista em bem-estar do Freeletics, quando o estresse é positivo, recebe o nome de eustresse, e se dá diante de situações gratificantes como passar em um concurso, acompanhar o nascimento de um filho ou assumir um novo trabalho. Quando ele é negativo, é chamado de distresse, e ocorre quando as pessoas passam por problemas, desafios, pressões e ameaças.

"Todo mundo se estressa. Talvez o gatilho seja uma reunião com o chefe, uma nova rotina que a pessoa está começando, ou algo importante que está para acontecer", explica Liora. "Algumas pessoas lidam bem com o estresse, mas outras se sentem sufocadas, não suportam a pressão e têm dificuldades para enfrentá-lo", alerta.

Desde 2015, o CVV (Centro de Valorização da Vida) promove, em âmbito nacional, o Setembro Amarelo, campanha voltada a salvar vidas, com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção do suicídio. Com o objetivo de ajudar a aliviar o estresse e trazer equilíbrio às situações do dia a dia, a especialista do Freeletics listou algumas estratégias para lidar com situações difíceis de maneiras positivas.

A ferramenta definitiva para lidar com o estresse



Para Liora, lidar com circunstâncias difíceis pode ser estressante por si só, mas é possível aprender a enfrentar os efeitos do estresse. Como? Com técnicas de atenção plena e meditação. "A atenção plena é uma ferramenta poderosa que pode ser praticada tanto para os esportes, quanto para o dia a dia. Trata-se da ideia de estar totalmente presente no momento, ou, em outras palavras, permitir-se apenas ser", explica.

Na prática, atenção plena e meditação prezam por permitir-se ficar a sós com os próprios pensamentos — todos eles, até mesmo os negativos. E, quando os pensamentos negativos surgem, é preciso identificá-los, aceitar as coisas que não podem ser mudadas e focar no que é possível fazer. “Essa simples mudança de foco pode auxiliar a pessoa a desenvolver a habilidade de lidar com as situações, e isso pode aliviar o estresse e melhorar o bem-estar de maneiras incríveis”, completa a especialista.



Como começar a praticar atenção plena e meditação



Liora explica que atenção plena e meditação podem intimidar no começo, mas, na verdade, não são tão complicadas. “A chave para começar bem é reservar tempo para si. Nós nos prendemos tanto na vida diária que geralmente esquecemos de fazer um intervalo, passar um tempo a sós e simplesmente relaxar. O relaxamento rejuvenesce tanto o corpo quanto a mente e ajuda a lidar com situações difíceis de uma forma positiva”, pontua. Por isso, ela aconselha: tirar ao menos 5-10 minutos do dia e fazer um exercício de respiração quadrada, ou uma caminhada curta com meditação guiada, fará bem ao corpo e à mente.

Para quem deseja criar hábitos duradouros e atingir objetivos de saúde a longo prazo, o aplicativo Freeletics oferece o recurso Coach da Mente, que auxilia as pessoas a criarem uma mentalidade equilibrada, voltada para objetivos, com sessões projetadas de treino em áudio. Com duração de 5 a 20 minutos, o coach ensina a estabelecer rotinas, lidar com contratempos, gerenciar o estresse e melhorar o foco, a recuperação e o sono.



Prática de exercícios