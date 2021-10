Crianças do Nuselon tiveram manhã com cinema, show de mágica e presentes em Londrina

A segunda-feira (11), véspera do Dia das Crianças, ficou marcada de uma forma especial para cerca de 30 crianças e adolescentes atendidos pelo Nuselon (Núcleo Social Evangélico de Londrina). O grupo assistiu a uma sessão de cinema no Shopping Aurora, seguido de um show de mágicas e ganhou lanches na praça de alimentação.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“Está tudo muito legal. Estou curtindo a ideia de comer um lanche no shopping. Fazia muito tempo também que eu não ia no cinema”, comentou uma adolescente, de 15 anos. A oportunidade de ir ao shopping e se divertir de uma maneira diferente é algo realmente especial para esses meninos e meninas que vivem na instituição filantrópica, em situação de risco social. Até porque muitos estavam há meses sem passear por conta da pandemia.

Continua depois da publicidade





“Nossa ideia é fazer um Dia das Crianças mais feliz. Com a pandemia, essas crianças e adolescentes não têm saído do lar e muitas iniciativas sociais deixaram de acontecer, de ajudar a instituição”, conta o diretor do curso Prime, Marcio Barbieri, que já conhecia o trabalho do Nuselon e envolveu os alunos e parceiros na ação social.





“Podemos dizer que 98% dos nossos alunos vão prestar vestibular para Medicina e é muito válido prepará-los além do ensino de alto desempenho. Ter a noção da realidade, exercitar a empatia e se ambientar com o lado mais humano da profissão é muito importante”, diz.

Continua depois da publicidade





A ação envolveu cerca de 150 estudantes, que compraram presentes para as crianças, incluindo dois XBox e uma casinha de boneca para uso comunitário, e ajudaram na campanha “Prime Solidário: o amor tá on”, que está arrecadando latas de leite Nan Confort 1, Aptamil 2, lenços umedecidos, máscaras descartáveis, produtos de higiene pessoal e roupas.





Leia mais na Folha de Londrina.