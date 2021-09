Camila Cabello estreia como atriz em Cinderela; aprenda a fazer a maquiagem

O novo filme Cinderela estreou neste mês, estrelando a Camila Cabello em seu primeiro trabalho como atriz, no serviço de streaming Amazon Prime. A obra, uma das mais esperadas do ano, ganhou uma roupagem contemporânea com pautas atuais, como empoderamento feminino e representatividade . Entre tantos destaques, um deles é a make usada pela Camila na produção