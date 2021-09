Aprenda a fazer a make usada pela Viviane Araújo em seu casamento

No início de setembro, fomos agraciados com o casamento da atriz Viviane Araújo com o empresário Guilherme Militão, no Rio de Janeiro. Com uma cerimônia grandiosa, a noiva entrou com um vestido digno dos contos de fadas da Disney, assinado pelo estilista Lucas Anderi. O que também chamou atenção foi a make usada pela Vivi.