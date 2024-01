BBB24: Procedimentos estéticos feitos por participantes não precisam ser invasivos

Os participantes do BBB (Big Brother Brasil) 24 já entram cada vez mais preparados no reality show, cuidando inclusive da imagem pessoal antes do confinamento. Isso porque sabem do alcance do programa e das oportunidades profissionais que pode trazer. Na edição atual, sabe-se que pelo menos três deles recorreram a tratamentos estéticos.





Para Renata Taylor, fisioterapeuta e consultora da HTM Eletrônica, a visibilidade dos participantes pode influenciar muitas pessoas a procurarem saber mais a respeito dos procedimentos, e é fundamental buscar conhecimento antes de optar por um tratamento.

“O alcance da influência dos participantes do BBB atinge muita gente, inclusive em temas como beleza e estética, e é comum a busca por tratamentos inspirada em participantes do reality. O cuidado que se deve ter é sempre verificar se existem alternativas de procedimentos menos invasivos para o resultado desejado, que ajudam a melhorar a autoestima sem mudanças radicais. Assim, evita-se o arrependimento de uma grande mudança, motivada por uma possível vontade passageira”, comenta.





A especialista separou três procedimentos estéticos não invasivos, que são alternativas eficazes aos procurados por participantes do BBB para atingir resultados sem cirurgia. Confira:

FlowBrows





A técnica de micropigmentação da sobrancelha que deixa os fios mais grossos e naturais teve a adesão de diversas famosas, como a atual camarote Yasmin Brunet. “ Esse procedimento é feito manualmente, fio a fio, para deixá-los mais definidos”, explica. Ainda conforme a especialista, alguns equipamentos estéticos tratam a região após o procedimento e garantem melhores resultados na cicatrização e durabilidade da técnica através das tecnologias.

Ultrassom





Para quem não quer optar por uma cirurgia como a sister Deniziane Ferreira, o ultrassom é outro recurso que pode auxiliar na estética do bumbum, indicado para o tratamento de celulite e gordura localizada. Sua aplicação melhora a circulação, diminui inflamações e a flacidez, aumentando também a firmeza da pele.

Remodelamento facial sem cirurgia





O brother Mc Bin Laden aderiu à harmonização facial nos últimos anos devido ao emagrecimento, o que acaba levando as pessoas a uma queixa comum que é o acúmulo de gordura na região da papada, ou até mesmo o formato do próprio rosto. Assim, recorrem às cirurgias plásticas ou tratamentos invasivos. Muitas vezes, há um alto risco de formação de cicatrizes inestéticas e marcas difíceis de se tratar, além do tempo de recuperação necessário. Para esses casos, existe o remodelamento facial como alternativa. A especialista detalha que o protocolo é um método não invasivo que inclui os tratamentos de criolipólise, radiofrequência e fotobiomodulação com laser e LEDs.





“A combinação da criolipólise e radiofrequência promove uma lesão controlada na pele, estimulando a quebra de gordura e a produção de colágeno, seguida da fotobiomodulação, que controla toda função de recuperação das células, além de trazer hidratação, oxigenação e nutrição. O resultado é uma diminuição da gordura localizada na região da ‘papada’, melhora do contorno facial e mais firmeza para a pele do rosto”, comenta.