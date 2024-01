BBB: Saiba sobre a ‘remodelação glútea’ de Deniziane

O BBB (Big Brother Brasil) mal chegou e já rende virais. Entre eles, a participante Deniziane, que, na entrevista de apresentação ao reality, contou sobre a remodelação glútea, procedimento estético que tornou o bumbum a parte favorita do corpo dela. Os gritos de Boninho e do restante da produção caíram na rede depois de a participante induzir que iria levantar para mostrar o resultado. Mas afinal, o que é esse procedimento?





O ex-presidente regional da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), dr. Luiz Haroldo Pereira, explica: “A remodelação do glúteo é um procedimento que vem se aprimorando ao longo dos anos. Atualmente são feitos com bioestimuladores, um tipo de ácido hialurônico mais concentrado e com maior quantidade, e tem duração aproximadamente de um ano/um ano e meio”.

Bumbum perfeito





O resultado impecável de Deniziane - ou Anny, como gosta ser chamada - é o esperado e, por isso, vem sendo cada vez mais procurado. Mas o custo, em média, é de R$ 20 mil, e segundo o médico, é passageiro.

“É um procedimento que traz um resultado muito bom na hora, principalmente se você fizer no tempo certo, não deixando os efeitos da celulite ou flacidez se agravarem tanto. Mas como a maioria dos procedimentos, não é permanente”. A quem quer resultados mais duradouros, o profissional indica a remodelação com enxerto de gordura ou próteses de silicone.





Apesar do custo-benefício não ser dos mais equilibrados, o cirurgião destaca o ponto mais importante: “É uma técnica relativamente segura quando feita com um bom cirurgião em local adequado”.

Método proibido





Antes dos avanços da ciência, o material mais comum para a remodelação glútea era o polêmico PMMA, ou polimetilmetacrilato, quase 10 vezes mais barato que o ácido hialurônico e altamente prejudicial à saúde. Não por menos, o uso da substância para procedimentos estéticos é proibido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).





Para evitar clínicas clandestinas que ainda fazem o uso do material, colocando a vida de milhares de pessoas em risco, o médico detalha que o segredo para ter sucesso no procedimento é buscar justamente por um cirurgião qualificado da SBCP.