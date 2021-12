Funk, hip hop e estilo: a popularização da moda nativa da periferia

Há décadas interligadas, música e moda ditam tendências e trazem estilo das periferias para todo Brasil



Passando por hippies e punks, bossa nova e pelo grunge, estilos musicais muitas vezes extrapolam o universo sonoro e são utilizados como símbolos de identidade. Não poderia ser diferente no Brasil, onde um fenômeno que vem se fortalecendo já há alguns anos é o da periferia como expoente de tendências de moda.

A influência ainda hoje vem da música: MCs, rappers e trappers cantam, se associam e vestem marcas de luxo. No Brasil, o fenômeno da periferia como exportadora de estilo ganhou grande força nos anos 2010, com o sucesso do chamado ''funk ostentação''.





Em um esforço em enaltecer a cultura da favela, os estilos que lá surgem e se orgulhar de sua origem, cantores de funk passaram a cantar sobre sua vida cercada de artigos de luxo. Carros, joias e grifes de sapatos e vestuário passaram a estar cada vez mais presentes na boca do povo, através das canções do funk ostentação.





Em uma época de relativa ascensão social, a possibilidade de acesso a muitos itens que antes eram do consumo apenas dos mais ricos abriu caminho para o funk ostentação. O gênero ainda contava com uma linguagem audiovisual proprietária: foi a partir dali que as grandes produções de videoclipes de funk se iniciaram, com cenários grandiosos, efeitos de gravação inéditos, uso de drones, outros métodos avançados de filmagem e, claro, a presença de carros e motos de luxo.





A partir daí, a periferia do funk começou a ser um exemplo no mundo da moda. O estilo proprietário das favelas começou a ser visto de maneira diferente, tornando-se referência e gerou um movimento reverso – antes, ditada pelas elites, a moda não podia ser consumida pela população da periferia. Agora, nascendo da periferia, mesmo com artigos de marcas de luxo, ela é recriada pela população mais rica.





Além do funk, o rap no Brasil tem ganhado grande relevância não só como gênero, mas como lançador de tendências. Com origem no hip hop norte-americano, o rap é responsável por inúmeras características do chamado street fashion, ou, em português, ''estilo das ruas''. As mais famosas grifes do gênero ainda contam com a cocriação de artistas para seguir lançando linhas relevantes de produtos – Pharrell Williams, Kanye West, Childish Gambino e até Anitta já assinaram linhas junto a grandes marcas.