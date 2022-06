Inverno e as baixas temperaturas podem aumentar a queda dos cabelos?

O inverno pode trazer problemas para o couro cabeludo e para os fios de cabelo. Mas, não é diretamente a temperatura mais baixa a responsável por isso: o que pode atrapalhar são as mudanças de hábitos que ocorrem durante a estação, como a ingestão de alimentos mais gordurosos e os banhos com água mais quente. É o que diz o médico e tricologista Luciano Barsanti, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia e Diretor Médico do Instituto do Cabelo.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





“Com uma alimentação mais calórica e gordurosa, há um aumento significativo da produção efetivada pela glândula sebácea, que fica no interior do couro cabeludo, adjunta ao bulbo capilar. Os banhos quentes também causam essa elevação no que é fabricado pela glândula. Isso causa um excesso de seborreia e leva a uma dermatite seborreica, que são as conhecidas caspas”, explica.

Continua depois da publicidade





Além de intensificar a produção de gordura, os banhos quentes têm outro agravante: provocam uma desidratação dos fios de cabelo, causando ressecamento, aumento de frizz, dificuldade de pentear e, ainda, queda de cabelo, porque com o calor há uma dilatação do óstio, que é o poro por onde emerge o fio que vem da raiz capilar.





Sobre a alimentação, o especialista comenta que é comum que as pessoas ingiram comidas mais calóricas em maior quantidade durante o inverno, como hambúrgueres, pizzas, carnes gordurosas, chocolates e doces, e que é preciso ter cuidado com essa dieta.





Mas há ainda outro motivo de atenção: o excesso de ingestão de café e chás, que também possuem cafeína. A quantidade regular de consumo dessas bebidas seria de, no máximo, quatro xícaras ao dia. Passando disso, é possível que a pessoa apresente ansiedade, já que a cafeína é uma substância que pode acarretar esse problema. E essa ansiedade leva ao aumento de cortisol, o que também provoca a queda de cabelo. “Diretamente o café até faz bem para o cabelo, porque ele é antioxidante. O problema acontece apenas quando ele é ingerido em excesso, o que muitas pessoas fazem no inverno, buscando se esquentar. Então, é preciso manter o controle, para que isso não chegue ao ponto de afetar o cabelo”, diz o médico e tricologista.

Continua depois da publicidade





Outra dúvida que surge durante esses dias mais frios é em relação ao uso de acessórios na cabeça, como toucas, bonés, boinas e gorros. Eles podem ser usados sem problemas, se não for por longos períodos.





Quando utilizados da maneira correta – apenas quando a cabeça está exposta ao frio – eles, no máximo, causam suor na cabeça, o que não faz mal para o couro cabeludo ou para o fios, já que o suor é composto apenas por água e sal. Mas, se eles forem usados sem necessidade, quando há sol ou quando não está frio, também podem culminar no aumento da gordura no couro cabeludo.