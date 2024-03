Shopping de Londrina promove palestras gratuitas sobre empreendedorismo feminino

Nesta semana, nos dias 6, 7 e 8 de março, às 16 horas, como parte do calendário em comemoração aos 90 anos de Londrina, o Boulevard Shopping realiza um ciclo de palestras com o objetivo de estimular o empreendedorismo feminino no mês da Mulher.

Segundo o Sebrae, o tema tem sido cada vez mais relevante no mundo dos negócios. Pesquisas mostram que o Brasil é o sétimo país com maior número de mulheres empreendedoras no mundo, sendo que dos 52 milhões de empreendedores, 30 milhões são mulheres, cerca de 57%.





Quando o assunto são as MEIs (Microempreendedores Individuais), as mulheres representam 48% do total, com ênfase nos setores de moda, beleza e alimentação.

O Ciclo de Palestras Mulheres que fazem a História será realizado em parceria com o Sebrae/PR na sala 210, no piso superior do empreendimento, com acesso gratuito.

Na quarta-feira, dia 6, o tema será “Empreendedorismo com propósito”, com a facilitadora Rafaela Loreian. Neste dia, colaboradores da Sala da Mulher Empreendedora de Londrina estarão no local para orientação e agendamento em relação à formalização de MEIs.

Na quinta-feira, dia 7, a palestra será sobre “Mídias digitais – alavancando vendas” e na sexta-feira, dia 8, sobre “Liderando minha empesa”, respectivamente com as facilitadoras Jessica Fahl e Marilucia Ricieri.





A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e devem ser feitas com preenchimento do formulário.

