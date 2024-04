Por praticidade e estilo, mulheres aderem às unhas naturais

Unhas pintadas são comumente vistas como sinônimo de sofisticação, mas não necessariamente. É possível deixar as mãos bem cuidadas sem esmalte, ou apenas com uma base. Esse hábito se tornou uma tendência, chamada de nonicure ou naked nails, que consiste no minimalismo das unhas em meio a uma rotina agitada.



Estamos falando de uma manicure natural, que permite a realização da cutilagem -remoção do excesso de cutícula-, porém com uma finalização bastante sutil, explica Adelma Pereira, nail artist do salão C. Kamura SP. "Esmaltes claros ou levemente rosados, que deixam as unhas com um aspecto natural", completa.

Na cerimônia do Oscar e em outras premiações do cinema no início deste ano, celebridades desfilaram tons neutros e básicos. As atrizes Carey Mulligan, Emma Stone, Zendaya, Issa Rae e Margot Robbie apostaram em unhas bem cuidadas e elegantes.



Essa tendência une a simplicidade e a beleza natural das unhas, deixando os tons escuros de lado, priorizando uma finalização discreta, afirma Ellen Salazar, que trabalha com unhas há 7 anos.

