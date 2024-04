SPFW destaca cabelos volumosos com texturas, faixas e coques na passarela

CABELOS COM TEXTURAS E VOLUMOSOS





Para ter o cabelo em movimento e definido, Eri Nascimento, maquiador e hairstylist da LED, diz que é importante manter os fios bem hidratados e com um bom corte. "O cabelo cacheado é o cabelo mais livre, então cada cacho tem um movimento", afirma.

Ele afirma que tudo deve respeitar a forma natural do cabelo. "Eu acredito que a gente está num momento de aceitação", diz Nascimento.

"A gente tem visto que os beauty artists têm levado cabelos com muito mais força e identidade para a passarela", diz Ricardo dos Anjos, maquiador e hairstylist da Amapô.

A dica do artista é sempre ter um spray fixador na bolsa. "Não importa qual seja o estilo de cabelo que ela curta ou o mood que ela quer fazer, ele vai servir para tudo", diz. O produto, segundo ele, pode salvar quem está com o cabelo sujo e quer fazer um penteado rápido, ou quem quer um cabelo mais arrumado.





COQUES



Para além de cabelos soltos, havia também um penteado democrático, que funciona em todas as ocasiões e tipos de cabelo: coque.

André Lima apresentou modelos com coques rosquinhas no topo da cabeça, enquanto no desfile da marca de Lino Villaventura eles ficavam mais baixos.

Já a Cria Costura, em desfile coordenado pelo estilista Jefferson de Assis, ousou com modelos usando dois coques altos e desfiados.

O número de coques se multiplicou no desfile da Dendezeiro, marca dos baianos Hisan Silva e Pedro Batalha, com um modelo usando os "rolinhos" por toda a cabeça.

LENÇOS E FAIXAS





A Amapô foi uma das marcas que apostou em acessórios de cabelo. A marca levou modelos com lenços amarrados com nó na lateral da cabeça.

Outro desfile repleto de lenços na cabeça foi o da Martins. A marca utilizou bandanas com estampas coloridas, de animal print e na cor preta. O tamanho variava, alguns bem justos e outros com pontas sobrando.

As faixas já se tornaram tendência entre as fashionistas, um item resgatado do vestuário dos anos 2000. Na SPFWN57 ela aparece de diferentes tamanhos e tecidos.

As modelos da Fauve, estreante na SPFW, apareceram com faixas pretas e brancas mais grossas, em contraste com a leveza dos tules de algumas peças.

A Aluf, marca da estilista Ana Luisa Fernandes, trouxe faixas finas e também grossas em tons claros, como o azul bebê e o branco. Havia modelos mais ousados, com laços.

Dendezeiro utilizou faixas grossas em tecido vinílico, junto com rabos de cavalo alto. Isso deixou a tendência com cara de festa noturna.

A marca também utilizou também durags -faixa de tecido utilizado para manutenção de penteados e também como símbolo de identidade afro-americana. O acessório apareceu em couro.

Outra marca a trazer o item para a passarela foi a Az Marias, no tecido jeans.