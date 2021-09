Primavera pede uma maquiagem colorida; aprenda a fazer

“As variações de sombra em laranja são a sensação e não podem ficar de fora da bolsa de ninguém que quer ficar na moda”, relata a maquiadora da agência de modelos Max Fama, Isabelle Freitas. “O foco total será o olhar, uma vez que ainda estamos vivendo uma pandemia e priorizando o uso da máscara. Claro que não vamos deixar os cuidados com a boca de lado, mas a prioridade da produção é, sem dúvida, a região dos olhos”, finaliza.

A estação mais florida do ano chegou nos trazendo dias lindos de sol, temperatura agradável, flores, muita cor e tendências de maquiagens incríveis. Se você estava apostando em cores quentes com olhares marcantes para esta primavera, acertou em cheio. Essa será a trend que vai ditar a regra nos próximos meses. Mas será que tem alguma tonalidade certeira? A resposta é sim.

Com a pele limpa e hidratada, inicie o processo de camuflagem com uma base da tonalidade da sua pele;

Com um corretivo mais escuro e um mais claro faça um triângulo na parte de baixo dos olhos fazendo o contorno do rosto. Esfume;





O contorno do rosto deve ser leve com um leve blush pêssego nas maçãs do rosto;