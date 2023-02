Reconhecido estilista espanhol, Paco Rabanne morre aos 88 anos

Morreu nesta sexta-feira (3), na França, aos 88 anos, o estilista espanhol Paco Rabanne, um dos nomes mais respeitados do mundo da moda. A informação foi confirmada oficialmente pelo grupo Puig, que detém os direitos da marca.





Na década de 1960, o espanhol criou coleções de joias para grandes grifes internacionais, como a Givenchy, Dior e Balenciaga.





Já a sua marca própria foi criada em 1966, chamando a atenção do mundo com peças criadas com materiais "insólitos", como metal, papel e plástico. Contemporânea, a estilista Coco Chanel chamava o colega de "metalúrgico da moda".



Outro ineditismo trazido por Rabanne foi o uso de música durante os desfiles de suas coleções, algo adotado atualmente por todas as maisons.





Em nota, o presidente e CEO da Puig, Marc Puig, lamentou a morte do estilista, a quem chamou de um profissional "que tinha uma visão ousada, revolucionária e provocativa" da moda e que era "transmitida por uma estética única".