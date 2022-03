Campanha oferece horários para exame preventivo em mulheres de Londrina

A prefeitura de Londrina vai fazer, na próxima semana, uma campanha especial para ampliar o número de mulheres atendidas pelo exame preventivo contra o câncer de colo de útero.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De quarta- (23) a sexta-feira (25) da próxima semana, a Policlínica Municipal Ana Ito abrirá no período noturno, das 18h às 21h30, para atendimentos mediante agendamento prévio.

Continua depois da publicidade





Para reservar o horário, é preciso acessar o link no portal da prefeitura e preencher o formulário com dados pessoais.





O endereço da Policlínica Municipal é Rua Brasil, 1.032, centro.





A campanha prossegue nos próximos sábados, dias 26 de março e 2 de abril, quando as 40 Unidades de UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da área urbana vão abrir para efetuar o procedimento, das 8h às 17h.

Continua depois da publicidade





Para coleta do preventivo nestas datas, é preciso agendar o horário diretamente na UBS mais próxima da residência. Neste sábado (26), abrirão 19 unidades e, no próximo, outras 21 UBSs.





O exame de rastreamento do câncer de colo de útero, também conhecido como Papanicolau, permite o diagnóstico precoce da doença. Ele é indicado a todas as mulheres que já tenham iniciado a vida sexual, com idade de 25 a 64 anos, mesmo que não possuam nenhum sintoma. Homens trans também tem recomendação para colher o exame.