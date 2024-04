Mulheraço na ExpoLondrina terá Adriana Pontin abordando o papel da inteligência estratégica

A palestra na ExpoLondrina vai ser uma oportunidade para empresárias, empreendedoras e entusiastas do empreendedorismo feminino, em que Pontin discutirá a importância da inteligência estratégica, além de como o Mulheraço se destaca na abordagem ESG, oferecendo soluções para empresas comprometidas com a responsabilidade social, cuidados ambientais e governança corporativa.

Em 2019, foi premiada com o Troféu “Qualidade no Turismo do Paraná”, sendo reconhecida como uma das melhores empresas do Paraná em planejamento e organização de experiências inesquecíveis. Em 2023, foi indicada pela Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, como um dos 40 hubs de empreendedorismo feminino do Brasil.

Em 2018, recebeu, pelo projeto Gotas de Vida, o Prêmio Sesi (Serviço Social da Indústria) ODS, promovido pela Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), premiação destinada às melhores práticas para alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio.

Em 2017, recebeu o Prêmio “Sebrae Mulher de Negócios do Paraná”, em uma parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebare), a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil e apoio técnico da FNQ (Fundação Nacional da Qualidade).

À frente da AP Inteligência Estratégica desde 2008, lidera estratégias comprometidas com propósitos, buscando oportunizar trocas inteligentes e promover escolhas conscientes para o sucesso das mulheres empreendedoras. A experiência dela se reflete em sua coautoria nos livros "As Donas da P. Toda" e "Mulheres que Empreendem e Transformam".

Como visionária no campo do empreendedorismo feminino, ela fundou o Mulheraço em 2010 com o propósito de capacitar, encorajar e conectar mulheres, acelerando seus negócios e carreiras. Pontin possui um MBA em Gestão de Marketing e Propaganda pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), além de especializações em Filosofia Política e Jurídica, Metodologia do Ensino Superior, e graduações em Teologia e Secretariado Executivo Trilíngue.

No Mulheraço na ExpoLondrina, que acontece neste sábado (6), Adriana Pontin vai enfatizar o papel da inteligência estratégica como abordagem para o protagonismo feminino dentro das organizações, na implementação de boas práticas de governança corporativa, responsabilidade social e cuidados com o meio ambiente.

Programação ESG no Mulheraço ExpoLondrina





O Mulheraço na Expo traz uma programação diversificada, com palestras e painéis de discussão conduzidos por especialistas e líderes empresariais de renome. Para desmistificar o conceito, além de apresentar cases de sucesso. A palestra "ESG Além das Siglas - Estratégias e Boas Práticas para Empresas Sustentáveis Rumo ao Futuro" será conduzida pela mentora em ESG do Sistema Fiep, Josiane Costa.

A dra. Anacelia Linhares Gorini, renomada cirurgiã plástica, trará reflexões sobre como a saúde mental pode ser uma estratégia sustentável nos negócios.





O arquiteto André Sell, especialista em acessibilidade, fornecerá insights sobre a importância de garantir que os negócios estejam verdadeiramente abertos para todos.

A palestra "As dores não são eternas: Recomece!" com Cloara Pinheiro, Procuradora da Mulher na Assembleia do Estado do Paraná, traz reflexão sobre temas como diversidade, sororidade, etarismo e empoderamento feminino.





E o Talk Mulheraço: Elas Fazem e Acontecem com “ESG” em seus negócios, mediado pela Consultora do Sebrae, Liciana Pedroso, empresárias compartilharão seus cases de implantação de boas práticas ESG, discutindo os desafios e benefícios obtidos durante o processo de certificação do selo ESG em Foco do Sistema Fiep.





Os participantes ainda poderão apreciar algumas obras do renomado artista plástico finlandês Jukka Virkkunen. Reconhecido internacionalmente pela maestria na pintura, obras vibrantes e cheias de vida têm sido destaque em exposições nas principais galerias da Finlândia, Reino Unido, Estados Unidos, Eslováquia e em outros países ao redor do mundo, cativando colecionadores particulares com sua abordagem única de um "abstrato alegre". Com um mestrado em Pintura pela Royal College of Art em Londres, teve a excelência reconhecida ao ser selecionado para o prêmio de Novo Artista do Ano do Reino Unido em 2021. Inspirado pela arquitetura e pela natureza, Jukka explora composições de cores e formas, deixando uma marca indelével no cenário da arte contemporânea.





O evento é gratuito para participação, porém, é necessário adquirir a entrada no Parque de Exposições Ney Braga. As inscrições podem ser feitas neste link .