Fundação de Esportes de Londrina oferece aula de defesa pessoal para mulheres

Como parte da campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero, a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), com apoio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, está oferecendo uma aula de noções básicas de defesa pessoal para mulheres.

A atividade será realizada na próxima quarta-feira (20), às 19h, no Ginásio de Esportes do Professor Darci Cortez (Ginásio Moringão), localizado na Rua Gomes Carneiro, 315.

A aula é voltada a mulheres acima dos 18 anos e vai oferecer uma demonstração de técnicas básicas de defesa pessoal, que podem ser úteis em casos de agressão, assalto e outros tipos de ataques contra mulheres. A ação será ministrada pelo coordenador de Artes Marciais da Federação Paranaense de Taekwondo, Josué L. Silva, faixa preta na arte marcial e também responsável por coordenar as aulas de defesa pessoal nos anos anteriores.





De acordo com o assessor esportivo da FEL, Sandro Henrique dos Santos, a promoção da iniciativa foi motivada pelo aumento de violência contra as mulheres. “A ideia é levar dicas e orientações que sirvam para que elas possam se defender de um possível ataque”, informou.

As interessadas em participar podem se inscrever por meio de um formulário eletrônico aqui. Durante a atividade serão seguidas as medidas sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19, como o uso obrigatório de máscara facial. Pede-se também para que as participantes levem um lenço para ser doado para mulheres em tratamento de câncer. A ação faz parte da Campanha Lenço Solidário, executada pela Prefeitura de Londrina e parceiros.