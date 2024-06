Kim Kardashian relata desafios de mãe solo

Kim Kardashian, 43, relatou desafios de ser mãe solo com quatro filhos, do antigo casamento com Kanye West.



A empresário desabafou sobre maternidade no episódio desta semana de 'The Kardashians'. "Sou mãe solteira de quatro filhos, e isso é uma loucura. Quando penso que tenho dois minutos só para lavar o cabelo... 'mãe!'... eles abrem a porta do chuveiro. Sinto que meus filhos têm um radar e sabem que estou fazendo algo realmente importante"

Ela afirmou que sua casa é caótica e já perdeu a paciência. "Fiz uma entrevista pelo Zoom em casa com todos os meus filhos batendo na porta, apenas gritando. E eu estava literalmente me escondendo num banheiro com a porta trancada. E pensei, 'Não posso acreditar nisso'. Quero dizer, posso acreditar. Estou aberta a tudo neste momento porque não posso viver assim. Perdi a paciência, e esse era o meu superpoder, ser calma e paciente. Às vezes fica um pouco intenso"



Kim admitiu que gostaria de ser mais rígida como a irmã Khloé. "Não sei por que não consigo ser super rígida. Nenhum dos meus pais era rígido. Khloé é muito melhor nisso. Quero ser mais rígido como ela, mas não sei por que tenho dificuldade em dizer apenas: 'Não é não'. Acho que também não quero lidar com as lamentações e as lágrimas de não conseguirem o que querem"



A empresária também confessou que é convencida pelos filhos quando eles choram. "Eles sabem quando me enganar e quando começar com as lágrimas para que eu diga, 'Pare, pare. Claro. Pegue seu iPad, você sabe, apenas pare'. Eu só tenho que dizer: 'Não me importo se você vai fazer birra na frente de todo mundo. A resposta é não'"