Feira da Concha terá edição no feriado municipal de Londrina nesta sexta-feira

Mesmo com o feriado municipal do padroeiro de Lodndrina esta sexta-feira (7), no período das 18h às 22h, acontece mais uma edição da Feira Gastronômica da Concha Acústica, com diversos empreendedores e apresentação musical.





O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. O espaço cultural fica na praça 1º de Maio, na rua Piauí, 130, Centro.

Durante a feira, as pessoas poderão aproveitar as barracas com comidas e bebidas variadas. Estarão disponíveis Kkftas recheadas, espetinhos, parmegiana, tilápia, doces, entre outros pratos e porções. Haverá ainda comercialização de camisetas de rock e animes, calças, bandanas e muito mais.





Das 19h às 22h, o público poderá acompanhar o show da banda Bora, que toca sucessos do rock nacional e internacional. O grupo é composto por Alessandro Fanela, vocais; Edson Hiroshima, guitarra; Fernando Gazola, contrabaixo; e Reinaldo Testa, na bateria.





O vocalista da banda, Alessandro Fanela, disse que a expectativa é sempre elevada para eventos envolvendo a Concha. “Temos um grande carinho pela Concha Acústica, que é um símbolo da cultura londrinense. O primeiro show da banda bora foi na Concha, então temos esse gosto especial. Amanhã, por ser um feriado municipal, esperamos uma grande quantidade de pessoas. “A feira gastronômica da Conha é um evento familiar, então esperamos que todos estejam presentes para celebrarmos juntos este dia e termos um show legal”, destacou.





O projeto da feira é desenvolvido pela Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina e conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).