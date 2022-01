Oficina Terapêutica abre inscrições sobre cuidados com a saúde mental em Londrina

Estão abertas as inscrições para a Oficina Terapêutica “Cuidando da Minha Saúde Mental”, organizada pela SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos) de Londrina.

Ela vai ocorrer na próxima quarta-feira (26), das 14h às 16h, no auditório da prefeitura de Londrina, situado no segundo andar da sede administrativa (av. Duque de Caxias, 635).

Todos os servidores municipais estão convidados para participar.





Para isso, é preciso se inscrever no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) da Prefeitura, por meio do site da Escola de Governo.





Ao todo, foram disponibilizadas 50 vagas e a carga horária deve ser de duas horas. Aqueles que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone (43) 3372-4040.

A ministrante da atividade será a coordenadora das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICs) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Jucelei Pascoal Boaretto. Segundo ela, a ideia é descobrir junto com os participantes se eles estão atentos à saúde mental e o que podem fazer para promoverem o autocuidado. “Através desta oficina, vamos dar dicas de autocuidado, conversar sobre os hormônios responsáveis pelo nosso bem-estar e sobre as estratégias para contribuir com os mesmos, além de realizar uma prática simples, mas eficaz de autocuidado. Cada um tem a chave para cuidar de você mesmo”, disse Boaretto.





O objetivo é falar sobre um tema que, muitas vezes, é deixado de lado pelas pessoas e empresas, que é a importância dos cuidados com a saúde mental. Isso porque, cuidar da saúde mental e emocional deve ser um ato presente no dia a dia dos indivíduos, assim como o cuidado com o corpo, visto que o equilíbrio mental permite às pessoas reagirem e superarem as tensões, exigências, conflitos, frustrações e as mudanças que acontecem na vida.





“Ao contrário do que muitos pensam, a busca pela saúde mental não é exclusividade de pessoas que sofrem de transtornos psicológicos ou mentais. Cuidar da saúde mental é necessidade de todas as pessoas, assim como o cuidado com a saúde não deve ocorrer apenas quando se está doente. Pensando nisso e em levar informação e estimular os servidores a olharem para a sua saúde mental é que a SMRH preparou uma série de dicas postadas no Instagram e a oficina terapêutica”, explicou a secretária municipal de Recursos Humanos em exercício, Marcelle Diorio de Souza.





Segundo o informe “Pare e Olhe para Você” Saúde Mental, da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, o desequilíbrio emocional facilita o surgimento de doenças mentais, visto que contempla, entre outros fatores, a capacidade de bem-estar e harmonia, assim como as habilidades de lidar com as adversidades. “Manter a saúde mental, no entanto, não é tão simples quanto parece, principalmente nos dias de hoje. Diversos são os fatores que podem influenciar negativamente a nossa saúde mental.





Descuidar da saúde mental pode abrir espaço para o agravamento do seu estado emocional, o que pode levar ao desenvolvimento dos transtornos mentais. Por isso, cuide-se e não hesite em procurar ajuda”, orienta a instituição.





A oficina terapêutica faz parte das ações realizadas pela Secretaria de Recursos Humanos em prol da Campanha Janeiro Branco. O intuito da campanha, instituída em 2014, é chamar a atenção para a saúde mental.