Conheça algumas simpatias juninas

A festa junina é uma das comemorações mais querida e aguardada pelos brasileiros. A data é marcada por muitas gostosuras, tradições, forró , e claro, simpatias. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Segundo Juliana Viveiros, espiritualista da iQuilíbrio são períodos preciosos e poderosos para realizar desejos, afinal estamos falando das energias dos santos juninos. “As simpatias mais comuns na época de festa junina são aquelas que envolvem saúde, proteção, prosperidade e, é claro, o amor! Algumas serão realizadas no conforto de seu lar e outras em plena festança, ao lado da famosa fogueira de São João", afirma a especialista. Continua depois da publicidade

Para celebrar essa data, Viveiros elencou simpatias para os Santos juninos, confira!





Simpatia de São João para descobrir quem é o amor da sua vida



Não é novidade que existe a possibilidade de, em algum momento da sua vida, seu coração ficar dividido entre duas ou mais pessoas. E aí, o que fazer nessa situação? Apelar para as energias e o poder de São João! Continua depois da publicidade

No dia 24 de junho, escreva o nome das pessoas que você está gostando, cada uma em um papel diferente. Dobre os papéis de forma igual e segure entre as mãos. Faça uma oração para que São João guie seus passos e mostre qual pessoa é a que terá um futuro promissor com você.

Jogue os papéis dobrados em uma tigela ou bacia de água, o que se abrir primeiro é a pessoa que te fará feliz.

Simpatia de São João para proteger sua casa e sua família

Precisando de uma forcinha para manter a família unida e afastar o mal da sua casa?

Você precisará de um punhado de sal grosso, um guardanapo de papel ou de tecido e muita fé.

No dia de São João, leve consigo um punhado de sal grosso para uma festa junina. Jogue metade dele na fogueira de São João enquanto pede para o fogo consumir toda a maldade que ronda sua casa e sua família.

Em seguida, agradeça e peça para que São João abençoe aquele sal grosso que restou. Ao chegar em casa, coloque o sal dentro de um potinho e o guarde perto da porta de entrada. Substitua a simpatia a cada festa junina.

Simpatia de Santo Antônio para que amor floresça em sua vida

Quer um amor para chamar de seu?

Amarre três fitas vermelhas em volta de uma imagem pequena de Santo Antônio. Finalize cada uma das fitas com três nós. Em seguida, faça uma oração para que seu coração esteja pronto para dar e receber o amor que o universo enviará para você. Assim que sentir que está amando, corte as fitas e as descarte no lixo reciclável.





Simpatia de São Pedro para encontrar uma resposta