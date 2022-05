Conheça cristais que atraem o amor

Os cristais do amor emitem uma energia natural, portanto, aprender quais cristais podem atrair o amor e o romance pode ser útil para você. As joias antigas eram muito mais do que um mero adorno, as belas pedras costumavam ser dedicadas à deusa do amor, Vênus, sob seus vários disfarces – Afrodite na Grécia, Inanna ou Ishtar na Babilônia, Hathor no Egito.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





“Cada cristal do amor possui uma identidade e energia exclusiva. Da mesma forma que a energia dentro dos cristais pode ser transferida para nossos chakras para curar doenças e dores, as energias de certos cristais podem ser usadas para atrair coisas no universo – coisas como amor, sucesso e riqueza”, explica Juliana Viveiros, espiritualista da iQuilíbrio.

Continua depois da publicidade





Para atrair o amor, Viveiros separou cinco cristais, confira.