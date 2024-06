De onde veio a festa junina? Conheça cinco curiosidades sobre a celebração

Além das comidas típicas, música e dança, as comemorações também são uma oportunidade para aprender sobre raízes culturais e históricas







As festas juninas são comemorações tradicionais, realizadas em todo o País e muito esperadas por todos, seja pela dança, comidas típicas ou brincadeiras. Uma adaptação dos rituais pagãos, a celebração acontecia pela chegada do solstício de verão no hemisfério norte. No Brasil, devido à influência da religião católica, foi transformada em uma celebração aos santos São João, Santo Antônio e São Pedro.

Em Portugal, a celebração recebia o nome de festa joanina, em referência a São João. No Brasil, acontecia em junho, por isso recebeu o nome de festa junina. “Além de ser um momento de diversão, as comemorações também são uma oportunidade para aprender sobre as raízes culturais, históricas e geográficas das festividades”, explica a coordenadora do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Marista Cascavel, Aline Karvatte Piloneto.





Confira 5 curiosidades interessantes sobre as festas juninas:

Comemorações são diferentes em cada região





As diferentes regiões do Brasil comemoram o São João de diversas maneiras. No Nordeste, são realizadas grandes festas. O “arraiá” de Campo Grande, na Paraíba, por exemplo, é considerado a maior festa junina do país.





As celebrações no Norte encenam histórias folclóricas, como a lenda do Boto e a tradição do Boi-Bumbá. Além disso, existe uma dança típica chamada Carimbó, que mistura elementos das culturas indígena, africana e portuguesa.

Já no Centro-Oeste, há tradições como a lavagem dos santos homenageados nas festas e apresentações de Cururu, com danças e cantigas sobre eles. Na região Sudeste, as quermesses se destacam, e por fim, no Sul, ouve-se muito sertanejo e vanerão acompanhado de fogueiras e quentão.





Festividades são um apanhado de diferentes culturas

A festividade, que iniciou para marcar o início do verão na Europa, se tornou uma celebração dos santos católicos em agradecimento pela colheita. Depois, incorporou elementos como a quadrilha, que vem da dança francesa quadrille.

A festa incorporou aspectos da cultura indígena ao fundir-se com a festa tupi do milho, que ocorria em agosto e marcava o início do ano novo.





É daí que vieram a maioria dos quitutes juninos, como canjica, ou mungunzá; pamonha; pipoca; bolo de fubá e milho-verde. Até mesmo o quentão é uma influência de uma bebida guarani chamada cauim, feita de milho fermentado.

Outros países também têm comemorações semelhantes





Principalmente na Europa, muitos países mantêm as tradições juninas. Alguns exemplos são Portugal, Alemanha, Noruega, Dinamarca e Polônia. Entre os elementos em comum com as nossas festas, estão a quadrilha, as fogueiras e a homenagem a São João.





A origem das bandeirinhas





As bandeiras com imagens de São João, Santo Antônio e São Pedro eram espalhadas para decorar as festividades. Com o tempo, foram se transformando nas bandeirinhas pequenas e coloridas que se tornaram tão características do período junino.





Dança e roupas típicas





A dança, conhecida como quadrilha, e as roupas típicas são itens indispensáveis da festa junina. Antigamente, as festas aconteciam nas cortes e as mulheres tinham que usar vestidos grandes e rodados. Os vestidos de quadrilha surgiram daí, e foram se transformando com o uso de tecidos coloridos e adereços, como a chita e fitas de cetim. Na origem francesa também aparece nos passos de dança de quadrilha, conhecidos como “anarriê”, “ampassã” e “tour”.